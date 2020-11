Der Regierungsrat sieht 200 Millionen Franken Hilfe für Unternehmen vor, die aufgrund der Corona-Pandemie vor dem Aus stehen. Er nimmt damit am Härtefallprogramm des Bundes teil, das dieser kürzlich beschlossen hat. Der Bund steuert 40 Millionen an die 200 Millionen bei. Mit dem Geld von Kanton und Bund sind Darlehen oder nicht rückzahlbare Beiträge an betroffene Firmen möglich.

An wen richtet sich die Hilfe?

Vorgesehen sind die Gelder für die Event-, die Gastro-, die Reise- und die Tourismusbranche sowie für Schausteller wie an Chilbis. Firmen, die ein Gesuch stellen, müssen mindestens die Hälfte des Umsatzes in einer dieser Branche erzielen. «Das Härtefallprogramm ist auf die Branchen ausgerichtet, aus denen wir viele Hilferufe hören», sagte Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) am Freitag an einer Medienkonferenz.