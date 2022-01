Gegenwind für erneuerbare Energien – Die Windrad-Gegner kamen in der Nacht

Windpark in Ste-Croix – Die Windrad-Gegner kamen in der Nacht Obwohl erneuerbare Energien die Zukunft sein sollen, stehen in der Schweiz erst 41 Windräder. Die Gegner machen mobil – auch mit Sabotageakten auf Baustellen. Besuch in Sainte-Croix. Cyrill Pinto

Die Windpark-Baustelle bei Ste-Croix wird rund um die Uhr bewacht: Security-Mitarbeiterin Charlotte Perna soll verhindern, dass Baumaschinen beschädigt werden. Foto: Marco Zanoni

Mitten durch die Landschaft des Waadtländer Juras pflügt sich eine breite Schneise. Am Ende der Schlammpiste schabt ein Bagger auf einer Fläche von mehreren Fussballfeldern die Wiese weg. Ein zweiter gräbt die Steine aus dem Boden und lädt sie in einen Kipplaster. Langsam, aber stetig verwandeln die Baumaschinen die Anhöhe oberhalb von Sainte-Croix, einem 4000-Einwohner-Dorf in der Nähe von Yverdon-les-Bains VD, in eine Mondlandschaft.

Sechs Windturbinen verteilt auf zwei Standorte baut das Energieunternehmen Romande Energie hier. Nicht weniger als 24 Jahre dauerte die Planung inklusive Verfahren vor Gericht. 2012 stimmte die Bevölkerung von Sainte-Croix mit 53 Prozent für das Projekt. Trotzdem bekämpften einheimische Windkraftgegner mit Unterstützung von Umweltverbänden das Projekt mit allen juristischen Mitteln – bis im letzten Frühling das Bundesgericht grünes Licht gab und die Bauarbeiten beginnen konnten.