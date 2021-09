Streit um die Gymnasiumsreform – Die Wirtschaft fordert eine härtere Maturprüfung Zu viele junge Leute brechen ihr Studium ab, sagt Economiesuisse – und will darum die Abschlussprüfungen in Mathe und Deutsch stärker gewichten. Die Lehrer halten das für wenig sinnvoll. Alexandra Kedves

Maturfeier in der Stadthalle Bülach: Die Maturandinnen und Maturanden halten ihr Zeugnis in Händen. Foto: Sibylle Meier

Durch die Matheprüfung rasseln: Das ist bei der Gymnasiums-Matur in der Schweiz fast courant normal. 2007 fielen, gemäss nationaler Erhebung, 41 Prozent des Jahrgangs durch die schriftliche Prüfung; knapp ein Viertel hatte auch im Maturzeugnis in Mathematik ein «Ungenügend». Daran hat sich wenig geändert.

Das zeigt der Blick auf die letzten sieben Maturjahrgänge des grössten Luzerner Gymnasiums, des Alpenquais: Im Durchschnitt versagten rund 37 Prozent in der schriftlichen Matheprüfung und 23 Prozent in der mündlichen; zudem je rund 14 Prozent in der schriftlichen wie mündlichen Deutschprüfung. Dabei zählen die Maturanden dieses Kantons landesweit zu den erfolgreichsten Bachelorstudierenden.