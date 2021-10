Umfrage bei Gewerbetreibenden – Die Wirtschaft in Bülach erholt sich Eine Umfrage beim Gewerbe in Bülach zeigt: Es geht aufwärts. Durchgeführt wurde die Erhebung durch die Wirtschaftsförderung.

In der Baubranche läuft es – auch in Bülach. Zu schaffen machen den Unternehmen aber Lieferunterbrüche. Foto: Raisa Durandi

Die Wirtschaftsförderung Stadt Bülach hat gefragt, 194 Unternehmen haben geantwortet. Um einordnen zu können, wie viele das sind: 36 Prozent aller befragten 537 Unternehmen haben reagiert. Diese Unternehmen beschäftigten 50 Prozent der Arbeitnehmenden vor Ort, wie die Stadt Bülach in einer Medienmitteilung schreibt. Die Daten, die sich daraus ergeben, sind erfreulich: Die krisenbedingten Umsatzrückgänge haben sich im Vergleich zu September 2020 reduziert. Der Anteil der Umsatzeinbrüche ist von 48 auf 35 Prozent zurückgegangen. Von den verbleibenden Umsatzrückgängen ist die grosse Mehrheit auf die Krise zurückzuführen: Sie werden mit 80 Prozent angegeben.

Der Anteil der Unternehmen mit einer stabilen Umsatzentwicklung bleibt konstant bei rund 40 Prozent. Hingegen hat sich der Anteil der Unternehmen, die eine Umsatzzunahme verzeichnen, verdoppelt. Dabei sind 30 Prozent der positiven Entwicklungen durch die Corona-Pandemie beeinflusst und 70 Prozent krisenunabhängig.

Die Beschäftigungsentwicklung zeigt ein ähnliches Bild wie die Umsatzentwicklung. Bei 43 Prozent der Unternehmen war das Beschäftigungsniveau im Vergleich zum Jahresanfang 2020 – also vor Beginn der Pandemie – in etwa stabil. Rund 17 Prozent gaben allerdings an, es habe einen Rückgang um 50 oder mehr Prozent gegeben. Auf der anderen Seite nannten 4 Prozent der Unternehmen eine Steigerung um mindestens die Hälfte.

Unterbrüche bei Lieferungen als Problem

Zu schaffen machten den Unternehmen mit Blick auf die Geschäftsentwicklung Unterbrüche in den Lieferketten. Dieses Problem wurde jedenfalls mehrfach genannt. Indes: Die Baubranche, die stark von Zuliefermärkten abhängig ist, zeigt auch achtzehn Monate nach Beginn der Krise eine mehrheitlich stabile Geschäftsentwicklung – analog 2020. Schwierig ist die Situation dagegen weiterhin für die Detaillisten und die Gastronomen. Ein allgemeiner Branchengewinner oder -verlierer ist jedoch nicht erkennbar.

Wenig erstaunlich wurde auch in dieser Umfrage festgestellt, dass die Corona-Krise die Digitalisierung beschleunigt hat. Etwa erhielten Entwicklungen wie der Gestaltung neuer Arbeitsformen oder der Automatisierung von Produktionsprozessen Schub. Dies könnte sich unter anderem auf den Flächenbedarf der Unternehmen auswirken. Die Umfrage zeigt jedoch: Bei den befragten Bülacher Unternehmen wird das Flächenbedürfnis mittel- bis langfristig als mehrheitlich konstant eingeschätzt. 83 Prozent gaben an, dass der Bedarf stabil bleiben wird, nur 10 Prozent rechnen mit einer Reduktion. 7 Prozent glauben, künftig mehr Platz zu brauchen.

