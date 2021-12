Enthüllungen zum Capitol-Sturm – Die Woche der Wahrheit Die Republikaner unterstützen Trumps antidemokratische Strategie. Das haben sie gar nicht nötig: Sie hätten Argumente genug für einen erfolgreichen Wahlkampf. Fabian Fellmann aus Washington

Die Aufarbeitung der Capitol-Stürmung zeigt: Die Republikaner waren besser informiert über Trumps Pläne, als sie jetzt wahrhaben wollen. Foto: Brent Stirton (Getty Images)

Die vergangene Woche hat klargemacht, wie schmutzig die Manöver der Republikaner rund um die Erstürmung des Capitol wirklich waren. Am 6. Januar, als Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump in das Parlamentsgebäude in Washington eindrangen, brach zunächst Panik aus im Lager der Republikaner: Die Fernsehbilder konnten nicht gut sein für die Partei.

Von Donald Trump Junior bis zu den TV-Stars Laura Ingraham und Sean Hannity vom rechten Sender Fox: Sie alle schickten Textnachrichten mit Alarmbotschaften ins Weisse Haus, der Präsident müsse seine Anhänger zurückrufen. Empfänger war Mark Meadows, Stabschef von Trump. Der aber liess den Dingen mehr als drei Stunden lang ihren Lauf. Die Bedenkenträger liessen kaum Taten folgen, sondern reihten sich rasch wieder hinter Trump und den Demonstranten ein. Laura Ingraham etwa behauptete schon am Abend des 6. Januar, die Antifa habe im Capitol gewütet.

Ans Licht gebracht hat die Doppelbödigkeit der Untersuchungsausschuss des Kongresses zur Erstürmung des Capitol. Vergangene Woche hat er Material von Mark Meadows veröffentlicht, dem letzten Stabschef Trumps, der kurz mit dem Ausschuss zusammenarbeitete.

Wie die Republikaner vor Trump kuschen

Schwarz auf weiss lässt sich nun nachvollziehen, wie kritisch ein Teil der Aushängeschilder der Republikaner Trumps Putschversuch beurteilten. Und wie rasch sie trotzdem vor ihm kuschten. Für die amerikanische Demokratie ist das ein schlechtes Zeichen. Denn Donald Trump hat, das ist mehr als klar, bewusste Putschversuche unternommen.

Ein Teil der Republikaner, dies ebenfalls eine Erkenntnis der vergangenen Tage, war in Trumps Putschplanungen eingeweiht: Eine Präsentation mit Möglichkeiten zur Annullierung der Wahl kursierte unter Kongressabgeordneten. Nicht einem von ihnen fiel es ein, die Bundesbehörden zu informieren – trotz ihres Amtseids, die Verfassung zu schützen. Auch jetzt hätten sie die Pflicht, Widerspruch zu leisten, wenn Trump ohne Unterbruch von Wahlfälschungen redet, für die es trotz intensiver Abklärungen keinerlei Anzeichen gibt.

Bereits ist klar, dass Trump mit dem herbeigeredeten Wahlbetrug als Hauptthema in die Präsidentschaftskampagne 2024 starten wird. Seine Anhänger liessen sich im ganzen Land und auf allen Ebenen in Gremien der Wahlaufsicht wählen. In einigen Staaten wurde die Aufsicht politischen, republikanisch dominierten Gremien übertragen. Man braucht kein Schwarzseher zu sein, um das als Grundlage für eine widerrechtliche Machtübernahme des republikanischen Kandidaten bei den nächsten Wahlen zu interpretieren. Und dieser Kandidat wird, Stand heute, Donald Trump heissen.

Säuberungen in der Partei

Vor Trump kuschen alle, auch die eigentlich mächtigen Minderheitsführer Mitch McConnell und Kevin McCarthy. Wer es wagt, Kritik zu üben, fliegt aus der Partei – etwa Liz Cheney, erzrepublikanische Abgeordnete aus Wyoming. Die Einseitigkeit wird verstärkt durch rechte Medien, allen voran dem TV-Sender Fox, der die angebliche Wahlfälschung breitschlägt, über den Ausschuss etwa aber kaum berichtet. Republikanische Wähler, die Fox als erste Informationsquelle nutzen, erfahren gar nie, was Trump alles angerichtet hat.

Das alles hätten die Republikaner gar nicht nötig. Mit einem inhaltlich starken Wahlkampf hätten sie derzeit beste Aussichten, Wechselwähler in der Mitte auf ihre Seite zu ziehen – ganz ohne Gerede von Wahlbetrug. Wegen der starken Inflation etwa ist ihr Programm mit tieferen Steuern und weniger Klimaschutz für Wähler mit schrumpfendem Portemonnaie attraktiv. Die Republikaner profitieren davon, dass Rassendiskriminierung kontrovers diskutiert wird, und auch das Migrationsthema können sie bewirtschaften: Die Einwanderungszahlen sind in Rekordhöhen geschnellt. Wie das funktionieren kann, hat der Unternehmer Glenn Youngkin gezeigt. In Virginia, einem Staat mit starker demokratischer Wählerschaft, eroberte er das Gouverneursamt. Zu Trump blieb er auf Distanz und setzte auf die Wahlkampfthemen Wirtschaft und Bildung. Selbst bei Latinowählern konnte Youngkin damit punkten.

Trump gewähren zu lassen, ist fahrlässig

Zudem stecken die Demokraten in einem Formtief. Die Wirtschaft brummt zwar, das wird jedoch überlagert von den Preissteigerungen und der Covid-Pandemie, die Präsident Joe Biden dazu zwingt, unpopuläre Massnahmen zu ergreifen. Er ist ohnehin wenig beliebt und ringt um Erfolge; bisher überschatten Covid und der missratene Abzug aus Afghanistan seine Präsidentschaft. Sein Billionen-Investitionsprogramm, das kurz vor dem Durchbruch schien, hängt nun doch wieder in der Schwebe, weil seine Partei von verschiedenen, teilweise tiefen Rissen durchzogen wird.

Statt diese Schwäche auszunutzen, lassen die Republikaner Trump gewähren, weil es lange einfacher war – und weil sie inzwischen keine andere Wahl mehr haben, ohne die Partei zu demontieren. Doch eine Partei hat eine besondere Stellung im Staat, ihre Organe tragen Verantwortung. Eine Partei hätte die Aufgabe, Trump Einhalt zu gebieten, seine Putschversuche mit ihren pseudolegalistischen Anstrichen zu vereiteln, seine Lügen anzuprangern. Die Republikanische Partei aber lässt es weiterhin zu, dass in den USA Grenzen verschoben werden, die lange als unverrückbar galten. Sie mag ihre Passivität rechtfertigen mit der Hoffnung, Trump lasse sich im Amt kontrollieren oder werde die schlimmsten Befürchtungen ohnehin nicht erfüllen. Das ist mehr als nur fahrlässig.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

