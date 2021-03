Halber Meter Neuschnee in den Bergen – Die Woche startet kalt und nass Nach starkem Schneefall in den Bergen ist die Lawinengefahr am Alpennordhang gross. Im Flachland regnet es bis Mitte Woche weiter. /red

Ein Mann schaufelt im Kanton Wallis sein eingeschneites Auto frei. (28. Januar 2021) Foto: Andrea Soltermann (Keystone)

In der Nacht auf heute ist es in der ganzen Schweiz zu starkem Niederschlag gekommen. Entlang des Alpennordhangs, oberhalb von 600 Metern, kam dieser in der Form von Schnee daher. In den Alpen hat es bis zu einem halben Meter Neuschnee gegeben.

Die Behörden haben darum für Gebiete von Glarus bis ins Wallis die zweithöchste Warnstufe ausgegeben. Der Schneefall hat auch Auswirkungen auf den Strassenverkehr: Der TCS warnt vor schneebedeckter Fahrbahn zwischen Amsteg und dem Gotthard-Tunnel.

Das Schweizerische Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hat die Warnstufe für Gebiete von Glarus bis ins Wallis erhöht. Quelle: Screenshot SLF

Es bleibt bis auf Weiteres ungemütlich. Bis in die Wochenmitte ist mit keiner Verbesserung des Wetters zu rechnen. Immer wieder kann es zu Regenschauern kommen, und auch der Wind verabschiedet sich nach den stürmischen Tagen nicht komplett. Dazu bleibt es relativ kalt: Mit mehr als sechs Grad ist im Flachland nicht zu rechnen.

«Donner, Blitz, Graupeln: in diesen Tagen liegt von allem etwas drin» Klaus Marquardt, Meteonews

Entlang dem Alpennordhang kann es zudem immer wieder zu Schneefall kommen. In höheren Lagen kann dieser auch eine Weile bleiben, sodass geschaufelt werden muss. Wirklich dauerhaft wird der Schnee allerdings nur in den Bergen bleiben. Dort kann es bis zu einem Meter Neuschnee geben.

Grund für das unbeständige Wetter ist die labil geschichtete Kaltluft, die dem Sturmtief hinterherschiebt, wie Klaus Marquardt von Meteonews gegenüber «20 Minuten» erklärt. Über die gesamte Woche gesehen, kann es aber immer wieder auch zu sonnigeren Abschnitten kommen.

Diese Woche wird es also vor allem eines: garstig. «Donner, Blitz, Graupeln: in diesen Tagen liegt von allem etwas drin. Das Wetter zeigt sich wie ein Flickenteppich», sagt Marquardt.