Stromae am Paléo Festival – Die wohl aufwühlendste und beste Show dieses Konzertjahres Er singt über seine Depressionen und lässt trotzdem alle euphorisiert zurück: Der erfolgreichste frankophone Musiker der Gegenwart liefert in Nyon nach langer Bühnenpause ein Spektakel ab. Ane Hebeisen

Was er zu sagen und zu singen hat, ist meist von tiefer Traurigkeit: Der belgische Sänger Stromae in Nyon. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

Flug über einen Ort der Zukunft. Ein über die Grossleinwand schwirrender Trickfilm-Stromae ist hier der Herrscher über eine Roboterwelt. Die Maschinen tun, was er ihnen gebietet, nur beim Musikmachen scheitern sie kläglichst. Also muss Stromae selber ran. Licht aus. Schnitt auf die Hauptbühne des Paléo Festival in Nyon. Und schon steht er vor uns, der echte Stromae. Hinter ihm eine digitalisierte Sonnenfinsternis, vor ihm ein Meer von Menschen, die bereits während dieses Video-Intros Oohs und Aahs ausstossen wie Kinder im Europapark.