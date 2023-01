Verzweifelte Mieterinnen und Mieter – Die Wohnungssuche im Ferienparadies wird zum Albtraum Wer in Tourismusregionen wie Zermatt oder Engadin arbeiten will, findet keine bezahlbare Unterkunft. Oft erhalten aber auch langjährige Mieter die Kündigung. Ältere Wohnungen werden zu Luxusapartments umgebaut. Erich Bürgler

Christian Meier, Chef der Zermatter Schneesportschule Stoked, konnte diesen Winter zwanzig Skilehrerinnen und Skilehrer weniger einstellen als geplant. Sie fanden keine Unterkunft in Zermatt und Umgebung. Foto: Dominic Steinmann

Der Hilferuf ist etwas versteckt. In der Coop-Filiale in Zermatt hängt ein Gratisinserat an einer Pinnwand, die man leicht übersehen kann. «Hilfe! Für Traumjob suche ich einen Schlafplatz. Wohnung, Studio, Personalzimmer etc.», steht darauf.