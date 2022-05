GC-Glücksgriff Ayumu Seko – Was seine Mitspieler sagen, versteht er gar nicht Er ist erst 21, spricht kein Deutsch, kaum Englisch, und einen Übersetzer hat er auch nicht – doch der Japaner tastet sich langsam an Zürich heran. Auch auf dem Platz. Marcel Rohner (Text) Urs Jaudas (Foto)

Ein stiller Zeitgenosse: Ayumu Seko, der japanische Innenverteidiger der Grasshoppers. Foto: Urs Jaudas

Bescheidenheit ist ein hohes Gut in Japan. Und offenbar gehört sie auch zu den Charakterzügen von Ayumu Seko. «Die Spieler in Japan sind entweder kräftig oder schnell», sagt er, «in der Schweiz sind sie beides.» Aber Sie sind doch auch schnell? «Nein, bin ich nicht.» Und kräftig? «Auch nicht.» Was sind Sie dann? «Das müssen Sie sagen.»