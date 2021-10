Eskalation im Letzigrund – Die wüsten Derby-Szenen schaden dem ganzen Fussball Das Publikum ist zurück – und nun auch die Gewalt in den Stadien. Der Schweizer Fussball steht ab sofort wieder unter dem Brennglas. Meinung Thomas Schifferle

Als das Chaos ausbricht: Uniformierte FCZ-Delinquenten bauen sich vor der GC-Kurve auf und schiessen Feuerwerk ab.

Foto: Claudio Thoma (freshfocus)

Die Stellungnahme des FC Zürich am Morgen danach ist kurz, nur 480 Zeichen lang, aber deutlich im Ton. Er verurteile jede Form von Gewalt aufs Schärfste, schreibt er. Und Präsident Ancillo Canepa sagt, diese sogenannten Fans würden sich, der Kurve und dem FCZ schaden.

Es geht um das schändliche Ende eines Abends im Letzigrund, der so stimmungsvoll gewesen ist, 15’700 sind gekommen, um GC gegen den FCZ zu sehen. Das sind so viele bei einem Heimspiel von GC wie seit über drei Jahren nicht mehr. Die Mannschaften bieten in der ersten Halbzeit spektakuläre Unterhaltung, danach zumindest Spannung und einen intensiven Kampf.