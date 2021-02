Proteste gegen Militärs in Burma – Die Wut der Demonstranten wächst Eine Woche nach dem Militärputsch gehen Zehntausende Burmesen auf die Strasse und fordern die sofortige Freilassung von Aung San Suu Kyi. David Pfeifer

Auch in Thailand kam es zu Protesten: Burmesen demonstrieren in Bangkok gegen das Regime der Militärs. Foto: Vachira Vachira (AFP)

Die Mönche sind auf der Strasse, die Lehrerinnen, Taxifahrer, Ärztinnen und Krankenpfleger ebenso wie Kinder und Jugendliche. Auch Bankangestellte sind am Montag nicht zur Arbeit erschienen und gingen stattdessen demonstrieren. Zumindest waren viele Banken in Rangun geschlossen, das berichteten Blogger und Journalisten aus Burma.

Zehntausende protestierten seit dem Morgen gegen das Militär, das vor einer Woche die Macht übernommen hat. Die Demonstrierenden trugen rote T-Shirts, Schals und Fahnen – die Farbe der bis vor kurzem regierenden Partei Aung San Suu Kyis, der Nationalen Demokratischen Liga (NDL).

Mit dem 3-Finger-Gruss aus «Tribute von Panem»

Sie forderten die sofortige Freilassung von «Mutter Suu», wie die inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin genannt wird. Und sie zeigten den 3-Finger-Gruss aus den Filmen «Tribute von Panem», mit dem bereits die Demonstranten in Thailand gegen ihre Militärregierung protestiert hatten.

Auch vor der Botschaft Burmas und der UNO-Vertretung in Bangkok versammelten sich am Wochenende viele Menschen, bevor die Polizei die Kundgebungen rasch auflöste. Viele Burmesen leben und arbeiten in Thailand. Am Montag sammelten sich Gastarbeiter in Chiang Mai, im Norden Thailands, nahe der Grenze zu Burma, ebenfalls mit 3-Finger-Gruss und Sicherheitsabstand.

Nach einer Woche sind die Burmesen eher mehr als weniger aufgebracht: Protest gegen die Militärs in Japan. Foto: Franck Robichont (Keystone)

Die thailändische Regierung betrachtet den Putsch im Nachbarland als «innere Angelegenheit». Genau wie China, der viel grössere Nachbar im Norden. Gemeinsam mit Russland hatte China vergangene Woche gegen eine Verurteilung der Generäle durch die Vereinten Nationen gestimmt. Das war den alten und neuen Machthabern sicher wichtig, denn ohne China geht in der Region nichts.

Aber ohne das Volk wird es auch schwierig. Und das Volk scheint nach einer Woche eher mehr als weniger aufgebracht zu sein. Jeden Tag demonstrieren mehr Menschen. Es waren auch Unterstützer des Militärs auf den Strassen, die sich am Montag, teilweise auf Militärtransportern, in die Innenstadt von Rangun begaben, wo sie von den Demonstranten mit Schmährufen begrüsst wurden: «Wir brauchen keine K5000-Protestierer», schrien sie laut dem Onlinemagazin «Frontier Myanmar». 5000 Kyat entsprechen gut drei Franken. So viel soll den Demonstranten, die sich für das Militär starkmachten, bezahlt worden sein.

«Die Protestierer filmten mit ihren Smartphones und fanden Wege, die Bilder in der Welt zu verbreiten.»

Am Wochenende hatten die alten und neuen Machthaber das Internet und den Mobilfunkverkehr blockiert, dann aber langsam wieder hochgefahren. Doch selbst ohne Netz waren Nachrichten ins Ausland gelangt, durch VPN-Kanäle und Verbindungen von SIM-Karten aus Thailand und Singapur. Die Protestierer filmten mit ihren Smartphones und fanden Wege, die Bilder in der Welt zu verbreiten. Wie den Clip des Einsatzes der Wasserwerfer in der Hauptstadt Naypyidaw, mit denen Demonstranten vor dem Regierungssitz in Schach gehalten wurden.

Verlangen die Freilassung von «Mutter Suu»: Ein Demonstrant mit einem Bild von Aung San Suu Kyi. Foto: Diego Azubel (EPA)

Wie es «Mutter Suu» derweil geht, ist unklar. Die Journalistin Aye Min Thant, die seit mehr als einer Woche bis zur Erschöpfung live über den Coup twittert, schrieb am Sonntag, dass die Strasse zu Aung San Suu Kyis Haus, in dem diese 15 Jahre lang unter Arrest gestanden hatte, von der Polizei gesperrt worden sei. Auch andere ehemalige Regierungsvertreter sitzen im Hausarrest fest.

Sogar Beamte schliessen sich dem Zusammenschluss für zivilen Ungehorsam an.

Dass auch Mönche in Mandalay auf die Strasse gingen, gibt den Kundgebungen zusätzlich Wucht, denn von ihnen gingen die Proteste im Jahr 2007 aus, die sogenannte Safran-Revolution, die sich auf die leuchtend orangerote Farbe ihrer Gewänder bezog. Bei der Niederschlagung der Proteste wurden einige Nonnen und Mönche getötet, am Ende aber gab das Militär die Macht aus der Hand. Zumindest ein Stück weit.

Ein Beobachter berichtet, dass es Schiessereien in Myawaddy gegeben habe, aber sonst seien die Proteste bisher «weitgehend friedlich» verlaufen. Sogar Beamte schliessen sich dem Civil Disobedience Movement an – dem Zusammenschluss für zivilen Ungehorsam.

Öffentliche Ansprachen verboten

Nachdem die Generäle die Macht wieder an sich gerissen haben, gingen sie in der vergangenen Woche daran, die Covid-19-Massnahmen zu lockern und Parks zu öffnen. Vermutlich um gute Stimmung beim Volk zu machen. Die Ansteckungsraten waren gerade erst ein bisschen gesunken. Versammeln allerdings darf man sich seit Montagabend nicht mehr in Gruppen von mehr als fünf Personen – öffentliche Ansprachen sind ebenfalls verboten. Die Generäle haben eine Ausgangssperre von 20 bis 4 Uhr erlassen. Die Auseinandersetzung spitzt sich zu, denn es ist nicht anzunehmen, dass die Protestierenden sich dem beugen werden.

General Min Aung Laing wendete sich im Fernsehen an die Burmesen und wiederholte seinen Vorwurf, die Wahl sei nicht korrekt gelaufen. Unter anderem zweifelte er die hohe Wahlbeteiligung von über 70 Prozent an, in Zeiten einer Pandemie. Nach dem bemerkenswert schlechten Abschneiden der Militärpartei hatte er Zweifel an der Rechtmässigkeit geäussert, aber keine Belege dafür vorlegen können. Er versuchte, ausländische Investoren zu beruhigen, und stellte sogar eine Rückkehrmöglichkeit für die Rohingya in Aussicht. Die muslimische Minderheit war vom Militär mit äusserster Brutalität aus dem Land getrieben worden.