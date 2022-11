Podcast zum Schweizer Fussball – «Die Young Boys haben echt Bammel vor dem Meister-Playoff» Wie stimmt der FCB in der Abstimmung um die Playoffs? Wovor haben die Young Boys Angst? Was ist mit Mario Balotelli los? Und was mit dem FC Zürich? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Eigentlich sind sie im Mai schon eingeführt worden. Dann wirkte es, als würden die Playoffs im Schweizer Fussball demnächst wieder abgeschafft, ohne je gespielt worden zu sein. Jetzt, wenige Tage vor der endgültigen Abstimmung der 20 Clubs der Swiss Football League, scheint der Ausgang komplett offen. Darüber diskutieren wir in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts.

Ein grosser Teil der aktiven Fans hat in den letzten Wochen in den Stadien laut und deutlich mitgeteilt, was er von Playoffs hält: nämlich gar nichts. Über 56’000 von ihnen haben eine Onlinepetition gegen ihre Einführung auf die kommende Saison hin unterschrieben. Und sich gleichzeitig für das schottische Modell ausgesprochen, das von Ancillo Canepa portiert wird, dem Präsidenten des FC Zürich.

Die Bewegung gegen Playoffs hat dazu geführt, dass sich bislang neun Clubs gegen die K.-o.-Spiele ausgesprochen haben. Es fehlen also noch zwei Vereine, um den Entscheid aus dem Mai zu kippen. Ein Club, der dazu seine Meinung ändern müsste, ist der FC Basel.

Dort hüllt sich Präsident David Degen bislang in Schweigen. «Seine letzte öffentliche Äusserung zu diesem Thema war im Mai», sagt Tilman Pauls in unserer Sendung, «da war er dafür, weil er modern denkt. Stand jetzt müsste er immer noch für Playoffs sein.» Und dann zeichnet Pauls folgendes Bild: «Wenn David Degen ein Modus wäre, dann ja die Playoffs. Er redet ja stets von all-in, volles Risiko und Moderne.»

Interessant ist, dass sich bei den Clubs eine Art Röstigraben zu öffnen scheint. Mit Ausnahme des FCB ist der Widerstand gegen die Playoffs in der Deutschschweiz stark. In der Westschweiz aber sind viele Clubs dagegen, den eben erst beschlossenen Modus bereits wieder über Bord zu werfen.

Samuel Burgener hat eine Vermutung, warum das so sein könnte: «Kleinere Clubs wie der FC Sion wissen natürlich, dass es wahnsinnig schwierig ist, um den Meistertitel zu spielen. Vielleicht sehen sie darin eine Chance auf ein paar einzelne Glanzpunkte, auf Spiele, die dir Publikum bringen könnten.»

Ausserdem reden wir in der Sendung über den Frust von FCZ-Goalie Yanick Brecher, den Stinkefinger von Mario Balotelli – und über den weiter schwelenden Machtkampf beim FC Luzern.

Wann welches Thema besprochen wird

03:55 FC Basel - FC Sion

25:34 Servette - Young Boys

28:30 FC Lugano - FC Zürich

40:31 Playoff-Abstimmung der Liga

48:40 Machtkampf um den FC Luzern

59:26 St. Gallen - Grasshoppers

