Genetisches Alzheimer – Die Zeitbombe in ihrem Kopf All die Jahre sehnt sich eine junge Frau nach dem abwesenden Vater. Kurz nachdem sie sich zum ersten Mal wieder gesehen haben, stirbt er – an einer Krankheit, die er ihr vererbt hat. Nina Himmer (Text) , Dominik Asbach (Fotos)

«Ich war immer durch und durch ein Papakind», sagt die heute 26-jährige Elisa Schwaiger.

Die Bombe und der Vater kamen gemeinsam in ihr Leben, sechs Jahre ist das nun her. Vielleicht sitzt er in ihren Gedanken gerade wieder öfter auf dem hellgrauen Sofa im Wohnzimmer und schaut sie mit glasigen Augen an. So wie damals, bei ihrem ersten Treffen seit Kindertagen.