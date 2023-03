Zürcher im Playoff-Rausch – Die ZSC Lions siegen so wunderschön hässlich 3:1 führen die Zürcher und brauchen noch einen Sieg für die Halbfinalqualifikation. Die Art und Weise des Erfolgs am Mittwoch in Davos dürfte viel Energie verleihen. Kristian Kapp

Die vierte Linie hat getroffen: Reto Schäppi (links), Torschütze Willy Riedi (Mitte) und Nicolas Baechler (rechts) freuen sich – wie die Verteidiger Dean Kukan (im Topskorer-Jersey) und Phil Baltisberger. Foto: Roger Albrecht (Freshfocus)

Sollten die ZSC Lions im Playoff 2023 weit kommen, könnten sie in ein paar Wochen auf diesen Mittwoch, 22. März, zurückblicken. Nicht nur, weil die Partie in Davos ungewöhnlich lange dauerte: Den Club-Rekord vom 27. März 2022 (1:0 gegen Biel) verpassten sie zwar um vier Minuten und zwölf Sekunden, dennoch reichte der ebenfalls in der 2. Overtime gewonnene Match mit Sven Andrighettos Siegestor nach einer Spielzeit von 84:15 Minuten für Platz 2 in der Rangliste der längsten ZSC-Playoff-Spiele.