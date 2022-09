Europa League: Bodö – FC Zürich – Die Zürcher leiten die nächste Niederlage gleich selbst ein Zweite Runde Europa League, zweite Niederlage für den Schweizer Meister. Der FCZ verliert auswärts gegen Bodö/Glimt mit 1:2. Samuel Waldis

Bodö/Glimts Patrick Berg (in Gelb) gegen Zürichs Fabian Rohner (rechts). Der FCZ verliert nach der Niederlage gegen Arsenal auch in Norwegen. Foto: Mats Torbergsen/Keystone

Nach der Niederlage gegen Arsenal verliert der FC Zürich auch die zweite Partie in der Europa League. Das 1:2 auswärts gegen Bodö/Glimt ist über alle Wettbewerbe gesehen die fünfte Niederlage in Serie – und die Zürcher leiteten sie mit einem Eigentor gleich selbst ein: Ole Selnaes, der Norweger in Zürcher Diensten, köpfelte den Ball nach einem Eckball in der 54. Minute am eigenen Goalie Yanick Brecher vorbei ins Tor. Vier Minuten später traf Bodös Mittelfeldspieler Hugo Vetlesen zum 2:0 für den norwegischen Meister.

Der eingewechselte Donis Avdijaj erzielte in der 81. Minute den Anschlusstreffer für die Zürcher, mit einem Schlenzer der Marke Bewerbungsreferenz. Zudem traf Jonathan Okita nach einer Stunde die Latte und scheiterte Antonio Marchesano nach 80 Minuten aus wenigen Metern vor dem Tor. Alles in allem hat die Niederlage ihre Richtigkeit: Zürich hatte 39 Prozent Ballbesitz hatten und war mit 11:19 Abschlüssen seltener am Drücker.

Die andere Partie der Gruppe A, Arsenal gegen Eindhoven, wurde auf den 20. Oktober verschoben. In England stehen in den Tagen nach dem Tod von Königin Elisabeth nicht genügend Polizisten zur Verfügung, um die sichere Durchführung der Partie zu gewährleisten. (saw)

Der ausführliche Matchbericht folgt in Kürze…

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald

