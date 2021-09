Comeback mit Tausenden Feiernden – Die Zurich Pride will feiern und mobilisieren Nach dem letztjährigen Ausfall findet die Demo für die Rechte und gegen die Diskriminierung der LGBT+-Gemeinschaft wieder statt. Emil Bischofberger UPDATE FOLGT

Der Tag des Regenbogens: 2019 wiesen auch die Fussgängerstreifen auf die Pride Zürich hin. Foto: Urs Jaudas

Nach einem Jahr Pause findet die Zurich Pride wieder statt. 20’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Samstagnachmittag in der Zürcher Innenstadt erwartet. Ab 13 Uhr treten auf dem Helvetiaplatz vier Rednerinnen und Redner auf, anschliessend zieht der Demonstrationsumzug während drei Stunden auf einem vorgegebenen Parcours zur Bahnhofstrasse und von dort wieder zurück in den Kreis 4.

Die Ausgabe 2021 hat eine noch unmittelbarere politische Botschaft als sonst: Die Zurich Pride soll als letzte Mobilisierungsmassnahme genützt werden, um möglichst viele Ja-Stimmen für die «Ehe für alle»-Abstimmung Ende September zu mobilisieren. «Wir wollen jene Leute, die grundsätzlich dafür sind, daran erinnern nicht zu vergessen, das Couvert einzuwerfen», sagt Mentari Baumann, die Präsidentin des Vereins Zurich Pride – und denkt da vor allem an die jüngeren Generationen, die den Urnengang eher schwänzen oder vergessen.