Abseits der Front im Ukraine-Krieg – Die Zuversicht ist zurück in Kiew Die Panzersperren abgebaut, die Sandsäcke fort: In der ukrainischen Hauptstadt erinnert nur noch wenig daran, dass sich das Land mitten im Krieg befindet. Es herrscht eine irritierende Gelassenheit. Cathrin Kahlweit aus Kiew

Viele kehren inzwischen in die ukrainische Hauptstadt zurück: Begrüssung am Kiewer Hauptbahnhof. Foto: Yasuyoshi Chiba (AFP)

Vor einigen Monaten noch wurden die zentralen Strassen von Angehörigen der Territorialverteidigung bewacht, überall waren Sandsäcke gestapelt. Inzwischen muss man nach äusseren Anzeichen dafür suchen, dass die Nation sich in einer existenziellen Krise befindet und der Kreml gerade erst mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht hat. Am Maidan, dem zentralen Platz in der Hauptstadt, sind ein paar rostige Panzersperren am Strassenrand aufgetürmt wie eine Kunstinstallation. Und selbst der Luftalarm, der die Bewohner zu Kriegsbeginn alle paar Stunden mit seinem Geheule aufschreckte und jetzt nur noch sporadisch erklingt, ist dem Gefiepse von Alarmmeldungen auf dem Handy gewichen, die kaum noch jemand zur Kenntnis nimmt.