«Mouse jacking»-Methode - Diebe stehlen schweizweit High-Tech-Autos mit Hilfe von Hackergeräten

«Mouse jacking»-Methode – Diebe stehlen schweizweit 17 High-Tech-Autos mit Hilfe von Hackergeräten Die Freiburger Kantonspolizei hat nach eigenen Angaben eine Bande zerschlagen, die sich mit modernster Technik auf den Diebstahl von teuren Autos spezialisiert hat.

Der Gesamtbetrag des Diebesguts wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Drei Verdächtige im Alter von 35 bis 38 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Sie kam den Luxusauto-Dieben auf die Spur, als Anfang 2021 in drei Freiburger Gemeinden mehrere hochwertige Fahrzeuge verschwanden. Die Autos waren alle vor den Wohnorten der Geschädigten geparkt und wurden zu nächtlicher Stunde gestohlen.

Die Täter sollen die «Mouse jacking»-Technik angewandt haben, eine Methode des Autodiebstahls ohne mechanisches Aufbrechen. Mit Hilfe von Hackergeräten wird das Signal des Fahrzeugschlüssels, der sich im Haus befindet, an den Signalempfänger im Auto weitergeleitet. Die Täter öffnen die Türe, starten die Fahrzeuge und suchen das Weite.

Zwischen September 2020 und April 2021 seien schweizweit 17 solcher Autodiebstähle gemeldet worden, schreibt die Freiburger Polizei. Im Zuge der Ermittlungen sei ein Verdächtiger in Deutschland angehalten und an die Schweiz ausgeliefert worden. Die beiden anderen seien in Basel gefasst und dann in den Kanton Freiburg gebracht worden.

Der Gesamtbetrag des Diebesguts wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Nähere Angaben machte die Staatsanwaltschaft am Montag mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Wie vermeidet man «Mouse-Jacking»-Diebstahl?

Mit ein paar Hilfsmittel gibt es Möglichkeiten, sich vor einem Autodiebstahl zu schützen. Eine wäre die Verwendung einer Lenkradkralle aus Stahl, die das Lenkrad verriegelt. Damit lässt sich verhindern, dass der Dieb das Auto fährt, selbst wenn er es schafft, das Fahrzeug zu starten.

Zudem schrecken sichtbare Lenkradkrallen Diebe ab, weil bei ihnen der Faktor Zeit oft eine Rolle spielt. Die Lenkradkrallen sind zwar grundsätzlich nicht unüberwindbar, aber der zeitliche Mehraufwand lässt die Diebe oft von ihrem Vorhaben absehen.

Ausserdem helfen auch Alarmanlagen und das Aufbewahren der Autoschlüssel in einem speziellen Anti-Wellen-Etui oder in einer Metallbox.

