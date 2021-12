Einbruch in Opfikon – Diebe steigen in Haus ein und klauen wertvollen Schmuck Unbekannte sind kurz vor dem Heiligen Abend in ein Doppeleinfamilienhaus in Opfikon eingebrochen. Was sie klauten, ist von grossem Wert. Tim Wirth

Einbrecher nützen die früh einsetzende Dämmerung. Symbolbild: Marc Dahinden

Die Polizei wurde gestern Nacht aufgrund eines Einbruchs in ein Doppeleinfamilienhaus in Opfikon alarmiert. Die unbekannten Einbrecher dürften am späteren Nachmittag in den Hausteil eingebrochen sein, so schreibt es die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Die Täter stahlen Schmuck und Uhren im Wert von über hunderttausend Franken.

Die Kantonspolizei Zürich warnt wegen der früh einsetzenden Dämmerung vor Einbrechern. Wer in den Quartieren unbekannte Personen sehe, die sich verdächtig verhielten, solle dies melden.

