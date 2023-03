Ladendiebstahl in Wallisellen – Diebesbande im Glattzentrum in flagranti erwischt Drei Frauen und ein Mann haben im Glattzentrum Kleider im Wert von rund 20’000 Franken geklaut. Am Samstag wurden die Diebe noch im Parkhaus festgenommen.

Eine Diebesbande wollte im Glattzentrum grosse Beute machen. Archivfoto: Sibylle Meier

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagnachmittag in Wallisellen vier mutmassliche Ladendiebe festgenommen und Waren im Gesamtwert von rund 20’000 Franken sichergestellt. Fahndern fielen im Parkhaus des Glattzentrums Personen auf, welche in wechselnder Zusammensetzung regelmässig mit vollen Taschen zwei Fahrzeuge aufsuchten, Kleider darin verstauten und wieder in die Verkaufsebenen zurückkehrten, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Bei der anschliessenden Kontrolle der Personen, den präparierten Einkaufstaschen sowie des Autos stellten die Polizisten eine grössere Menge an gestohlenen Kleidungsstücken fest.

Die mutmasslichen Ladendiebe, drei Frauen sowie ein Mann, wurden verhaftet und für die Befragungen in eine Polizeistelle gebracht. Das Diebesgut im Wert von rund 20’000 Franken wurde sichergestellt. Bei den Verhafteten handelt es sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 21 bis 33 Jahren, die über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz verfügen. Die Festgenommenen sind der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland zugeführt worden.

far

