Diebstahl am Flughafen Zürich – Mann klaut Parfüme im Wert von zehntausend Franken Die Polizei hat am Sonntag am Flughafen Zürich einen mutmasslichen Ladendieb festgenommen. In seinem Rollkoffer fanden die Polizisten Parfüme und Zigaretten im Wert von über zehntausend Franken.

Im Koffer des 49-Jährigen fanden die Polizisten das Diebesgut. Foto: PD, Kapo ZH

Am Sonntag hat die Polizei am Flughafen einen 49-Jährigen festgenommen. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Mann in einem Verkaufsgeschäft Parfüme einsteckte und das Geschäft, ohne zu bezahlen, verliess. Er folgte dem Täter und meldete gleichzeitig seine Beobachtungen der Kantonspolizei Zürich. Die ausgerückte Patrouille habe den Dieb kurze Zeit später antreffen und festnehmen können, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Bei der Durchsuchung der Kleider und des mitgeführten Gepäcks konnten diverse Parfüme und Zigaretten im Wert von über zehntausend Franken sichergestellt werden.

Weiteren Diebstahl begangen

Erste Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann für mindestens einen weiteren Diebstahl von Ende Juli 2023 am Flughafen Zürich verantwortlich ist. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 49-jährigen Rumänen, der sich als Tourist in der Schweiz aufhielt und noch am selben Tag abreisen wollte. Er wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat zugeführt.

