Strafbefehl aus dem Unterland – Diebstahl eines Rucksacks bringt 62-Jährigen ins Gefängnis Dass man auch für ein Bagatelldelikt letztlich hinter Gittern landen kann, zeigt der Fall eines 62-Jährigen. Daniela Schenker

Auch ein scheinbares Bagatelldelikt kann mit einem Aufenthalt im Gefängnis enden. Symbolfoto: Silas Zindel

Der Rucksack in der Auslage eines Geschäfts im Terminal 1 des Flughafens Zürich kostete 460 Franken. Der damals 61-Jährige, der das Stück an einem Februartag im Jahr 2022 in den Händen hielt, begehrte es offensichtlich. Er schritt aber nicht etwa zur Kasse, um es zu bezahlen, sondern verliess das Geschäft auf direktem Weg. Wie und wo sein Diebstahl aufflog, hält der mittlerweile rechtskräftige Strafbefehl gegen den gelernten Restaurationsangestellten nicht fest. Wohl aber geht daraus hervor, dass der Schweizer bereits zum wiederholten Mal nicht zwischen «Mein» und «Dein» unterscheiden konnte.