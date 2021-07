607 Autos pro 1000 Einwohner – Dielsdorf ist der «autostärkste» Bezirk im Kanton 55’000 Personenwagen im Bezirk Dielsdorf klingen erst mal nach wenig. Setzt man diese aber ins Verhältnis zur Bevölkerung, ist es kantonaler Spitzenwert. Flavio Zwahlen

Den höchsten Motorisierungsgrad im Unterland hat die Gemeinde Neerach, wo pro 1000 Einwohner 730 Personenwagen eingelöst sind. Den zweit- und dritthöchsten Wert weisen Schleinikon (705) und Dielsdorf (696) auf. Foto: Archiv

Im Kanton Zürich sind derzeit rund 750’000 Personenwagen angemeldet – 85’000 davon im Bezirk Bülach und 55’000 im Bezirk Dielsdorf. Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis zur Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner – dieser Wert wird als Motorisierungsgrad bezeichnet –, zeigt sich: Der Bezirk Dielsdorf ist der «autostärkste» Bezirk im Kanton.

Über mögliche Gründe dafür kann Lucia Frei, Mediensprecherin beim Amt für Mobilität des Kantons Zürich, nur spekulieren: «Die Erreichbarkeit mit dem ÖV, der in ländlichen Gebieten weniger ausgebaut ist als in der Stadt, könnte eine Erklärung für den hohen Motorisierungsgrad im Bezirk Dielsdorf sein. Auch die Attraktivität der Infrastruktur für den Fuss- und Veloverkehr kann eine Rolle spielen.» So weise die Stadt Zürich den tiefsten Motorisierungsgrad im Kanton auf. Opfikon, die Unterländer Gemeinde mit dem geringsten Motorisierungsgrad (469 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner), verfüge über eine sehr gute ÖV-Erschliessung und grenze direkt an die Stadt Zürich. Auf Opfikon folgen mit Bülach (514) und Kloten (515) zwei weitere vom ÖV gut erschlossene Städte. Der gesamte Bezirk Bülach liegt im kantonalen Vergleich im Durchschnitt.