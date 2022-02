Eishockey: Playoff in der 2. Liga – Dielsdorf-Niederhasli steht im Halbfinal, Wallisellen nicht Der EVDN entscheidet seine Playoff-Viertelfinal-Serie gegen St. Moritz trotz des anfänglichen 0:2-Rückstands noch für sich. Wallisellen scheidet gegen Kreuzlingen-Konstanz mit 1:3 aus. Peter Weiss

Captain Mischa Breiter (links) und seine Teamkollegen vom Zweitligisten Dielsdorf-Niederhasli ziehen wie schon vor zwei Jahren in den Playoff-Halbfinal ein. Foto: Leo Wyden

Mit einem 2:1-Heimerfolg in der alles entscheidenden fünften Partie vor 318 Fans im heimischen Erlenpark machte der EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) die Wende in seiner Viertelfinal-Serie komplett. Es war bereits der dritte Sieg in Folge mit exakt demselben Ergebnis für das Team von Cheftrainer Serge Cornioley. Nachdem die Unterländer sieben Tage zuvor durch eine 2:3-Niederlage im Engadiner Nobel-Ferienort 0:2 in Rückstand geraten waren, hätte wohl kaum jemand auf ihren Erfolg gesetzt. Bei allen drei Siegen ging der EVDN 1:0 in Führung.

Wallisellen kassiert zweimal kurz vor Schluss den Ausgleich