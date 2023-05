Gemeindeversammlung am 5. Juni – Dielsdorf stimmt über gerechte Wasserpreise ab Eine Einzelinitiative fordert eine Anpassung der Anschlussgebühren der Wasserversorgung. Der Gemeinderat hat einen Gegenvorschlag.

Im November hatte der Dielsdorfer Stimmbürger Arthur Albrecht die Einzelinitiative «Für gerechte Wassergebühren» eingereicht. Diese wurde im Januar für gültig erklärt und wird an der Gemeindeversammlung vom Montag, 5. Juni 2023, zusammen mit dem Gegenvorschlag des Gemeinderates zur Abstimmung kommen.

Die Einzelinitiative verlangt, dass die Verordnung über die Gebühren der Wasserversorgungsanlagen totalrevidiert wird. Die Bemessung der Anschlussgebühren sei ungerecht, weshalb sie geändert werden solle. Der Gebäudeversicherungswert solle künftig bei der Bemessung nicht mehr berücksichtigt werden, findet Albrecht.

Heute betragen die Anschlussgebühren in Dielsdorf einmalig je 1 Prozent der Bausumme bei Neubauten und bei Umbauten. Bei Erweiterungen und Umbauten werden nur dann Gebühren fällig, wenn die Wertvermehrung den Betrag von aktuell 67’800 Franken übersteigt. Dieser Betrag wird regelmässig an die Entwicklung der Wohnbaupreise angepasst.

Weil die Vorschriften für Wasser in mehreren kommunalen Verordnungen festgehalten sind, schlägt der Gemeinderat vor, alle in einem Zug zu überarbeiten. An der Gemeindeversammlung haben die Stimmberechtigten die Möglichkeit, die Initiative oder den Gegenvorschlag anzunehmen oder beide Vorlagen abzulehnen.

red

