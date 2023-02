Appell an alle, die eine haben – Dielsdorf sucht Wohnungen für Geflüchtete Die Gemeinden werden im laufenden Jahr wohl mehr Geflüchtete unterbringen müssen. Dielsdorf sucht die entsprechenden Wohnungen.

Die Gemeinde Dielsdorf wendet sich mit einem Aufruf an ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Oder genauer: an jenen Teil davon, der eine Mietwohnung besitzt. Der Grund ist die Flüchtlingskrise. Momentan, so heisst es in einer aktuellen Mitteilung des Gemeinderats, erfülle die Gemeinde das vom Kanton vorgeschriebene Kontingent von 54 geflüchteten Personen. Das Staatssekretariat für Migration SEM rechnet allerdings auch dieses Jahr mit vielen neu ankommenden Flüchtlingen, weshalb die Aufnahmequote vom Kanton jederzeit erhöht werden könne.

Hinter der steigenden Zahl steht die grösste Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Und diese ist massgeblich zurückzuführen auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Neben Ukrainerinnen und Ukrainern flüchten zurzeit auch aus anderen Krisenregionen sehr viele Menschen in die Schweiz. Die Gemeinde sucht nun Wohnungen, die an sie vermietet werden könnten. Genauere Auskünfte erteilt die Abteilung Soziales unter der Telefonnummer 044 854 71 70.

red

