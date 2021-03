Zeitreise – Dielsdorf wurde 1950 zum Schauplatz der «Maikäferkriege» Vom Helikopter aus kämpfte man ab den 1950ern gegen die Maikäferplage. Dielsdorf wurde als eine der ersten Gemeinden zur Bühne für das Experiment. Sharon Saameli

Ein Hiller-Helikopter wird am 22. April 1950 in der Nähe von Dielsdorf mit dem Insektizid DDT gefüllt. Foto: Keystone

Die einen sehen ihn als Frühlingsboten, die anderen als Gefahr für die Landwirtschaft. Fest steht: Der Maikäfer ist ein gefrässiger Zeitgenosse. Als Larve verköstigt er sich an Wurzeln von Bäumen, Gräsern und Kräutern; ist er geschlüpft, kann er innert kurzer Zeit ganze Bäume kahl fressen. Je nach Witterungsbedingungen verlassen die Maikäfer Ende April bis gegen Mitte Mai die Erde, wobei warme Tage das Ausschwärmen beschleunigen.

Ende der 1940er-Jahre trat hierzulande die letzte grosse Maikäferplage auf. Selbst in den Städten wurden Leute zum Einsammeln der Insekten verpflichtet, was sich aber mitnichten als effektiv erwies. Die Behörden sahen sich gezwungen, zu reagieren – und zogen in den 1950er-Jahren in die «Maikäferkriege», wie der «Beobachter» die Einsätze damals bezeichnete. Der Begriff kam nicht von ungefähr: Man versuchte mit einem wahren Giftregen von Helikopter und Flugzeug aus den Schädlingen Einhalt zu gebieten. Eines der ersten dieser Experimente fand Mitte April 1950 über Dielsdorfer Waldpartien statt, wie obiges Bild belegt. Das Experiment verlief so erfolgreich, dass der mit einer Spezialspritzvorrichtung versehene Hiller-Helikopter schon Tage später im – von den Käfern stark geplagten – Basler Jura eingesetzt wurde.