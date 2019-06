1,3 Millionen zur Verkehrsberuhigung

Der Durchgangsverkehr ist in Buchs ein Dauerthema. Jetzt aber kann die Gemeinde eine Einfallsachse beruhigen: Die 79 Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung am Donnerstag einen Kredit von 1,33 Millionen Franken für die Neugestaltung der Bahnhofstrasse im Abschnitt Furttal- und Zürcherstrasse genehmigt. Die Stimmbeteiligung lag bei 1,2 Prozent.

Somit erhält die Bahnhofstrasse ein breiteres Trottoir, eine Haltebucht für den Bus und eine Mittelinsel, die den Verkehr Richtung Dorfzentrum abbremsen soll. Ebenfalls neu führt Buchs den Rechtsvortritt bei den drei Einmündungen in die Bahnhofstrasse ein und verschiebt einige der Fussgängerstreifen. Gerade die Zebrastreifen haben bei diesem Projekt mehrfach zu Diskussionen geführt. Einige Bewohner hätten sich mehr gewünscht, während eine Buchserin unmittelbar vor der Abstimmung über das Gesamtprojekt für deren Abschaffung plädierte.

Weitere Beruhigung geplant

An der Gemeindeversammlung zu reden gab auch die Verkehrsbelastung im Dorfkern insgesamt. Wie Bauvorstand Ruedi Meier sagte, will die Gemeinde in den nächsten drei Jahren auch die zweite Haupteinfallsachse des Durchgangsverkehrs, die Zürcherstrasse, beruhigen. Ein Buchser äusserte die Meinung, die Autos würden nicht weniger, bevor die Verbindungsstrasse nach Dielsdorf über die «Hand» nicht gesperrt sei. Wie Gemeindepräsident Thomas Vacchelli gleich zu Beginn der Versammlung bekannt gab, sei man da einen Schritt weiter, zumindest was die Sperrung nachts und am Wochenende betrifft.

«Wir haben die Verfügung der Kantonspolizei im Haus, wollen aber zuerst wissen, was wir mit der Krähstelstrasse machen, und weitere konkrete Massnahmen in Absprache mit Dielsdorf treffen», sagte er. Die Krähstelstrasse verbindet Buchs über den «Krähstel» mit der Wehntalerstrasse nach Dielsdorf. Vacchelli räumte ein, die Nacht- und Wochenendsperre der «Hand» bringe den Morgen- und Abendverkehr im Dorf nicht weg. «Mit einer Teilsperrung wollen wir aber den Fuss drin haben.» Das Ziel sei nach wie vor eine Vollsperrung.

Die Gemeindeversammlung genehmigte weiter die Jahresrechnung 2018 und den Jahresbericht. Die Rechnung schliesst mit einem Aufwand von 36,3 Millionen Franken und einem Aufwandüberschuss von 340000 Franken. Gegenüber dem Budget weist die Rechnung sowohl einen tieferen Aufwand als auch einen tieferen Ertrag aus. Finanzvorstand Urs Eberhard sorgte für Gelächter im Saal mit der Aussage, sogar die Busseneinnahmen seien niedriger als erwartet ausgefallen. ()