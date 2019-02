17 Einsprachen zum Kraftwerk

Im Oktober 2020 läuft nach 91 Jahren die Betriebsbewilligung des binationalen Kraftwerks Reckingen AG für die Nutzung des Rheins zur Stromproduktion aus. Das Kraftwerk, dessen Staustufe bis Weiach und Glattfelden zurückreicht, möchte die Nutzungsbewilligung um weitere 60 Jahre verlängern.

Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens fand eine Aktenauflage in allen tangierten Gemeinden – also auch in Weiach, Glattfelden – statt. Die Unterlagen füllten nicht weniger als 16 Bundesordner. Während der Auflage konnten auf Schweizer Seite beim Bundesamt für Energie (BFE) und auf deutscher Seite beim Regierungspräsidium Freiburg Anregungen und Einsprachen eingereicht werden.

Einsprachen nicht näher deklariert

Beim Bundesamt für Energie gingen 17 Einsprachen ein. Dies erklärte Bernhard Hohl, Fachspezialist Wasserkraft beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). «Aus Gründen des Datenschutzes können wir in laufenden Verfahren keine Auskunft geben über die Einsprecher und die Inhalte der Einsprachen. Sie werden im Verfahren anlässlich von Verhandlungen behandelt. Mit der Konzession und dem Baubewilligungsentscheid wird das Uvek im Einvernehmen mit den deutschen Behörden auch über die Einsprachen entscheiden. Den Einsprechern steht danach der Rechtsweg offen», erklärte Wasserkraftspezialist Bernhard Hohl.

Bevor aber die Einspracheverhandlungen stattfinden, müssen die Gesuchsunterlagen von den Fachbehörden auf kantonaler Ebene und auf Bundesebene geprüft werden. «Das nimmt mehrere Monate in Anspruch», führte Hohl aus. (cyp)