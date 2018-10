86-jährige Fussgängerin stirbt nach Verkehrsunfall

Eine 86-jährige Fussgängerin wurde am Samstag in Otelfingen von einem Auto erfasst, das rückwärts aus einem Parkplatz manövriert wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Am Sonntag ist die Seniorin nun ihren Verletzungen erlegen.

Die Seniorin wollte hinter dem Auto einer 47-jährigen Lenkerin hindurchgehen, als sie angefahren wurde und stürzte, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Die genauen Umstände, die zum Unfall führte, werden nun abgeklärt.

(far/sda)