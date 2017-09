9 Verletzte und über 1 Million Schaden nach Brand

Anwohner meldeten kurz vor 20 Uhr, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Gerenstrasse ein Feuer ausgebrochen sei, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr Regensdorf evakuierte das Gebäude und löschte den Brand.

Die Bewohner von neun Wohnungen konnten aufgrund der Schäden nicht ins Haus zurückkehren. Sie fanden entweder bei Bekannten oder Verwandten Unterschlupf oder wurden von der Gemeinde untergebracht. Neun Personen mussten wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in verschiedene Spitäler gebracht werden, darunter auch zwei Feuerwehrleute. Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Am Haus entstand ein Schaden von über einer Million Franken.

Die Ursache des Feuers ist zurzeit noch unbekannt; Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich klären diese nun ab. (mst/sda)