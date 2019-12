Abhängen für den Genuss von morgen

Der Anblick im Kühlraum der Metzgerei Ziegler ist gewöhnungsbedürftig. An Fleischhaken befestigt, hängen zahlreiche Rinderviertel aneinandergereiht. 300 bis 350 Kilogramm schwer seien diese Stücke, sagt André Harder, Leiter Verkauf und Marketing.

Auf der linken Seite hängt das Vorderviertel mit Schulter und Brust. Rechts davon ist das Hinterviertel aufgehängt. «Hier sieht man den Stotzen mit dem Nierstück», erklärt Harder. Aus dem würden dann das Entrecote sowie das Rindsfilet herausgeschnitten.

Qualität ist wichtig

Die Metzgerei Ziegler gibt es seit 1899 und ist in Oberglatt stationiert. Da dem Betrieb kurze Transportwege wichtig sind, kommen die Tiere aus der näheren Umgebung im Kanton Zürich. Die Bauern, die ihr Fleisch liefern, haben sie nach strengen Vorschriften ausgewählt. Die Qualität der Tierhaltung wurde bei Besuchen genau unter die Lupe genommen. «Wir wollen schliesslich auch hinter unserem Produkt stehen können», sagt Honegger. Nebst Rindfleisch wird hier auch Kalbfleisch, Schweinefleisch und Lammfleisch verarbeitet.

Nachdem diese vom Schlachthof Zürich zur Metzgerei Ziegler angeliefert worden sind, kommen sie für zwei Wochen in den sogenannten Durchgangskühler. Danach wird das Fleisch in seine Einzelteile zerlegt, verpackt und mit einer Etikette zum Abholen bereitgestellt. Die Metzgerei Ziegler hat nebst fünf Restaurants, darunter das Restaurant Löwen in Dielsdorf, auch noch verschiedene Bäckereien und Alterszentren als Stammkunden. «Wir wollen selbstständig bleiben und deshalb nicht mit der Migros oder dem Coop zusammenarbeiten», sagt Honegger.

Nicht nur metzgen

Obwohl der Metzgerberuf nicht gerade der begehrteste ist, hätten sie nicht mehr mit dem Nachwuchs zu kämpfen als andere handwerkliche Berufe, meint Honegger. «Das Schlachten ist ja nur ein kleiner Teil des Berufs», sagt der gelernte Metzger. «Daneben kann man aus dem Naturprodukt so vieles herstellen: seien es verschiedene Wurstarten oder Spiesslivarianten.»

Und wie sind die Reaktionen, wenn sie sich an einem Fest als Metzger vorstellen? «Die Leute haben Freude und fragen sofort nach, ob es ein gutes Stück Fleisch zu essen gäbe.»