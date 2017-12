Am Weihnachtsmarkt herrscht Vorfreude

«Es war einmal ein Wochenende im Dezember, der Schnee fiel sanft vom Himmel und bedeckte die Hausdächer mit einem feinen Flaum …!» So poetisch beginnt das Vorwort des OK-Präsidenten für den Dielsdorfer Weihnachtsmarkt Beat Rothacher, das er vor Monaten im Programmheft verfasst hatte. Als diese idyllische Situation am vergangenen Wochenende tatsächlich eintraf, freute er sich. Doch die Kälte wirkte sich negativ auf den Besucheraufmarsch aus. Trotzdem sieht Rothacher das Winterwetter positiv: «Ein Weihnachtsmarkt mit Schnee ist ein besonderes Erlebnis.» Dem pflichtet auch Nadia Hänggi bei, die vor einigen Jahren nach Dielsdorf zugezogen ist. Die 33-Jährige erklärt: « Es ist das erste Mal, dass ich den Märt in Weiss erlebe, dabei strahlen die Lichter in einen besonderen Glanz. Bei mir herrscht grosse Vorfreude auf die Festtage.» Auf ihrem Rundgang entlang der 120 Marktständen fiel ihr auf, dass es mehr individuelle Kunsthandwerkangebote gab und weniger textile Dutzendware, wie sie jeden Märt überschwemmen. Weihnachten hin oder her, Rothacher sagt: «Wir versuchen, Qualität und einheimisches Schaffen über Quantität zu stellen. Das sind wir auch dem örtlichen Gewerbe schuldig, das den Anlass mit grossem Aufwand ermöglicht.» Beim genaueren Hinsehen gab es auch einige neue Angebote, wie Candycakes und Malt-Whiskys von Beat Zürrer im Kilt. Der Schweiz-Schotte gibt Auskunft: «Wir verkaufen hauptsächlich übers Internet. Weil mir dabei der Kontakt zum Publikum fehlt, bin ich nun zum ersten Mal am Weihnachtsmarkt in Dielsdorf.»

Stiefeltasse zum Mitnehmen

Zu den besonderen Angeboten zählten die mit Kerzen heizbare Designerstühle vom Metallbauer Matthias Fischer aus Schöfflisdorf, die ein «warmes Füdli», versprachen oder die speziellen Häkelsachen von Mary Brewingon im Büechihuus. Die Holländerin kommt seit drei Jahren für ein paar Tage zu einer Freundin nach Dielsdorf. Sie betont: «Es ist so gemütlich hier, im Gegensatz zu den grossen Märkten in den Städten.»

Auch der ehemalige Kölner Lars Gräf aus Bachenbülach schätzt das Ländliche und schenkte seinen speziell gebrauten Glühwein aus – in den extra für den Weihnachtsmarkt hergestellten blauen Porzellanstiefeln mit dem Bärenlogo. Gräf: «Der Stiefel ist umweltfreundlicher als die Styroporbecher. Für drei Franken kann er als Andenken mit nach Hause genommen werden.»

Schimmel ziehen Kutsche

Zur Tradition geworden sind die Rundfahrten mit der von den beiden Schimmeln Muscat und Axel gezogener Kutsche von Heiri Köchli aus Steinmaur. Mit dabei ist auch ein Engeli. Der Kutscher ist von Kindsbeinen an mit Pferden vertraut und fährt Zweispänner seit fast 30 Jahren. Köchli sagt: «Schimmel strahlen einen besonderen Mythos aus und sind besonders bei Hochzeiten gefragt.» Einmal hatte dies allerdings keine magische Wirkung, erinnert sich Köchli. Er hatte nämlich in Niederhasli mit der Braut in der Kutsche vergeblich auf den Bräutigam gewartet. Ob sie sich das Paar doch noch getraut hat, ist ihm nicht bekannt. Klar ist für ihn, dass er nächstes Jahr wieder an den Dielsdorfer Weihnachtsmarkt kommen will, um den Besucherb ein besonderes Erlebnis zu bieten.

(zuonline.ch)