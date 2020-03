Anderen eine Freude bereiten statt Blumen wegwerfen

Das Unternehmen Blume 3000 aus Oberhasli ist seit Dienstag daran, Blumen zu verschenken. Nachdem der Bundesrat am Montag, 16. März, die «ausserordentliche Lage» ausgerufen hatte, musste das Floristikunternehmen all seine Läden schliessen. Unglücklicherweise empfing es am Dienstagmorgen noch ein letztes Mal eine Blumenladung, welche die neun Filialen der Kette für die drei folgenden Tage mit Blumen hätte versorgen sollen. Anstatt diese enorme Menge Blumen wegzuwerfen, entschied man sich, Gutes zu tun und die Blumen gratis abzugeben. Nachdem sie zu verschiedenen Sträussen und Gestecken verarbeitet worden waren, habe man sofort begonnen, sie zu verteilen.

Die Blumen wurden dabei rund um die Filialen von den Mitarbeitern, aber auch durch deren Familienangehörige abgegeben. Nebst Wohngebieten besuchte man zudem Alters- und Behindertenheime und bereitete so den dortigen Anwohnern eine Freude.

Überschwemmt mit Rosen

Nicht nur eigens bestellte Blumen werden von Blume 3000 verschenkt, man sorgt auch dafür, dass Rosen der Schwesterfirma Agrotropic AG an die Menschen kommen. Normalerweise verkaufen Migros und Coop die Rosen weiter, aber im Verlaufe der Krise stellten diese ebenfalls den Blumenverkauf ein – gezwungenermassen.

Anwohner wurden aufgefordert, einen Rosenstrauss mitzunehmen.

Insgesamt hätten bis zu drei Tonnen Rosen verteilt werden können, aber das Unternehmen hat beschlossen, für 120’000 Stielrosen neue Abnehmer zu finden. Da dies schon eine hohe Zahl ist, waren die Mitarbeiter vergangene Woche täglich daran, ihre gute Tat auszuführen. Abhängig von der Schönheit der Rosen nach dem Wochenende entscheidet man, ob die Verteilaktion noch um einige Tage verlängert wird.

Freude bei den Beschenkten

Auch Anwohner der Gemeinden Nieder- und Oberhasli konnten von der Geste profitieren. Das Unternehmen trug nämlich Zeitungssammelwagen voller Blumen in seiner Niederlassungsgemeinde aus. Da verwundert es nicht, dass die Verantwortlichen der Aktion bis jetzt enorm viele Rückmeldungen erhielten. Was eine gute Sache ist, freut viele. Einerseits verschönern die Blumen in einer doch eher düsteren Situation den Alltag, andererseits werden wohl viele die Aktion – und das Unternehmen – in guter Erinnerung behalten.