«Anderscht» lässt es am Gleis 21 musikalisch krachen

Daniel Kläy, Betriebsleiter Werkstatt Wehntal, führte am Samstag, anlässlich des Gleis 21 Fests die Besucher in kleinen Gruppen durch die Arbeitsräume der Stiftung Vivendra in Oberweningen. Die Klientinnen und Klienten stellen Designprodukte und Druckarbeiten nach Auftrag her.

In der Abteilung Mechanik und Montage werden vorwiegend Auftragsarbeiten für Firmen hergestellt. Dies kann zum Beispiel die Vormontage eines Filters für eine industrielle Obstpresse sein, oder das Zusammensetzen der legendären Gemüseschäler der Schweizer Firma Zena. «In allen Abteilungen arbeiten unsere Klienten mit Arbeitsagogen zusammen», erklärte Kläy. «Die Klienten wechseln im Rotationsprinzip ihren Werkplatz.»

Den Kunden werde ein Endpreis für ihr Produkt berechnet, unerheblich wie lange die Menschen daran arbeiten würden, erklärte Kläy, der seit siebzehn Jahren in der Stiftung tätig ist und den Werkplatz in Oberweningen massgeblich mitgestaltete. 47 Arbeitsplätze auf 60 Klienten verteilt stehen zur Verfügung, in den Abteilungen arbeiten gemischte Teams. Die Verantwortung dafür tragen 13 Facharbeiter wovon jeder über eine zusätzliche pädagogische Ausbildung verfügt. Ziel ist, den Mitarbeitenden mit Behinderung eine Arbeit zu bieten, die ihren individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten angepasst ist, umriss Kläy das Konzept.

Sinnvolle Arbeit

In der Siebdruckerei zeigte Laura Del Olmo ihren Arbeitsplatz. Seit vier Jahren ist sie dort tätig. «Zuvor habe ich noch nie in einer Druckerei gearbeitet und habe viel Neues gelernt», sagte Del Olmo. «Es ist interessant jeden Tag die unterschiedlichsten Aufträge zu bearbeiten.»

Laura Del Olmo zeigt zusammen mit Betriebsleiter Daniel Kläy ihren Arbeitsplatz in der Druckerei, an dem sie seit vier Jahren beschäftigt ist. Bild: Marlies Reutimann

Danach wirkte sie am Konzert der Stiftungsband mit. «Ich wollte schon immer Schlagzeug lernen, und in der Stiftungsband mitzuspielen macht grossen Spass», erklärte die 30-jährige. Höhepunkt des Nachmittags war das Konzert der Stiftungsband «Anderscht». Mit von der Partie war auch Kollege Ramon Kägi. Er ist in der internen Kantine, wo er die praktische Ausbildung absolvierte, beschäftigt. «Hier arbeite ich am liebsten, weil ich den Kontakt mit den Gästen schätze und gerne mit ihnen plaudere», sagte der 29-Jährige. Je nach Belastbarkeit arbeiten die Klienten von 40 Prozent bis zu einem Vollzeitpensum, sie haben einen Arbeitsvertrag und werden entsprechend entlöhnt.

Wandlung zum Unternehmen

Dann legte «Anderscht» los und liess es richtig krachen. Ein Gitarrist und ein Pianist, beide Facharbeiter in der Stiftung, gaben die fetzigen Melodien vor, die Menschen mit Handicap spielten mit Hingabe den Rhythmus dazu. Die Freude an der Musik stand den Beteiligten ins Gesicht geschrieben.

Die «Stiftung Schulheim Dielsdorf für cerebral Gelähmte» wurde im Jahre 1965 von einer Elternvereinigung gegründet und im Jahr 2011 in «Vivendra» umbenannt. Sie versteht sich als Unternehmen in der freien Marktwirtschaft. «Wir begleiten einerseits die Menschen mit Behinderung fachkundig und professionell» erklärte Daniel Kläy. «Andrerseits müssen wir uns in der freien Marktwirtschaft behaupten und die Aufgabe der Facharbeiter besteht unter anderem darin, Kundenkontakte zu pflegen und sich den Auftraggebern als verlässlichen Partner mit erstklassigen Produkten zu präsentieren.»

Dies soll auch am Gleis 21 Fest geschehen. Nebst vielen Familienangehörigen die auf Besuch kamen, hoffte Kläy auch, dass mögliche Auftraggeber auf die Stiftung als Dienstleister aufmerksam wurden. «Unsere Auftraggeber können sehen, wie wir hier arbeiten», sagte Kläy. Dies baue Vertrauen auf und schaffe eine Beziehung, weiss der Werkstattleiter. Die Werkstatt ist an der Steinbruggstrasse 21 beheimatet, direkt neben dem Gleis der S-Bahn, daher der Name Gleis 21 Fest. Rund 200 Besucher folgten der Einladung ans fröhliche Fest mit Musik, Grilladen und selbstgemachten Kuchen. (Zürcher Unterländer)