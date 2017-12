Auf Spitzenschuhen vor die Jury

Anna Lucia Wagner wirkt zierlich – bis sie sich im Fitnesscenter vor den Spiegel stellt. Ein paar Atemzüge und einige gezielte Körperbewegungen später ist die 46-jährige kaum mehr wiederzuerkennen. Ihr Körper ist eine einzige Muskellandschaft. Da bleibt kein Zentimeter für Fett. Wer sich selbst schon einmal im Muskelaufbau versucht hat, ahnt wie viele Stunden gezieltes Training in diesem Körper stecken. Mindestens zwei Stunden pro Tag investiert Wagner in ihre Leidenschaft. «Ich liebe das Training. Deshalb fällt es mir nicht schwer», sagt sie. Sie weiss aber auch um ihr Privileg, sich neben der Familienarbeit ganz ihrem Sport verschreiben zu können.

Pionierin mit Ambitionen

Sie war 18 als sie mit Krafttraining, einer damals für Frauen eher unbekannten Sportart, begann: «Ich wollte schon immer das machen, was andere nicht machen.» Und wenn das Spezielle auch noch auf einer Bühne stattfand, fühlte sich die ehemalige Balletttänzerin besonders wohl. Mit 24 Jahren nahm sie an den allerersten «Miss Fitness»-Wahlen der Schweiz und an den Europameisterschaften in Rom teil. Schnell fasste sie Fuss in der Szene. «Fitnessathleten trainieren gleich wie Bodybuilder aber mit einem anderen Ziel», erklärt Wagner. Der Unterschied liege in der Muskelmasse: «Wir wollen kein vermännlichten Kraftpakete werden.» Ja, ein Hauch Selbstverliebtheit müsse man wohl mitbringen, gibt die Athletin zu. «Aber das verbindet ja alle die auf der Bühne stehen.»

Mit der Geburt ihrer Tochter begann für die Neeracherin eine dreijährige Wettkampfpause. 2003 begann sie wieder mit dem Training. «Ich spürte sofort, die Basis ist noch da», erinnert sie sich. Sie wollte – wie sie es ausdrückt – «zurück in ihre Welt» und damit auf die Wettkampfbühne. 2009 wurde ihr Sohn geboren. Vor einem Jahr, im Alter von 45 Jahren, fasste sie den Entschluss, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen. Sie intensivierte das Training, studierte Fitnessliteratur und vor allem hielt sie sich exakt an vorgegebene Ernährungspläne. «In der Aufbauphase muss ich viel essen, speziell Eiweiss», erklärt sie.

Da ihr das nicht leicht fällt, hilft sie auch mal mit Eisweiss-Drinks nach. Die anschliessende Diätphase bereitet der zweifachen Mutter dagegen kaum Probleme. Eine Woche bevor sie auf die Bühne tritt, ist Entwässern angesagt. Nur so kommen die Muskeln richtig zur Geltung. Um ihre Gesundheit fürchtet Wagner nicht. Im Gegenteil. Fitness und Gesundheitsbewusstsein gingen Hand in Hand, findet sie. Im November packte die Neeracherin die Koffer und reiste mit der 12-köpfigen Schweizer Delegation an die Weltmeisterschaft der Word Physique Federation in Belgien.

Muskelkraft auf Spitzen

Dort stellte sie sich mit ihrer Choreographie der Jury und setzte dabei auch auf einen künstlerischen Überraschungseffekt: Sie präsentierte ihren durchtrainierten Körper auf Spitzenschuhen. Das Resultat: Der 4. Rang in ihrer Kategorie.

Darüber freue sie sich sehr, so die Sportlerin, noch wichtiger seien ihr aber die nächsten Ziele: «Ich möchte Menschen, speziell im Alter über 40 Jahre, inspirieren und motivieren an ihre Ziele zu glauben und täglich daran zu arbeiten.» Sie selbst gewinne im Training nicht nur an körperlicher sondern auch an mentaler Kraft.

Im Blog auf ihrer Website www.annaluciawagner.com will sie Tipps geben, wie man auf dem Weg zum Ziel durchhält. Wie sie das schaffe, werde sie nämlich beim Training im Fitness Center in Bülach Süd und im Alltag immer wieder gefragt. Sie selber arbeitet bereits diszipliniert auf ihr nächstes Ziel hin: die Teilnahme an der Europameisterschaft im nächsten Jahr in Frankreich und an der Umsetzung von Coaching und Buchprojekten zu Fitness-Themen. (zuonline.ch)