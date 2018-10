Auf den Quartierstrassen soll der Fuss vom Gas

Susanne Riedel erinnert sich an einen Vorfall, den sie vor einiger Zeit beobachtet hat: Ein Buschauffeur der Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) musste vehement aufs Bremspedal steigen, um das Kind, das sich auf dem Schulweg befand, nicht zu touchieren.

Passiert war dazumal glücklicherweise nichts, doch solche Fastunfälle seien im Quartier nicht selten. Als Anwohnerin und Mitglied des Überparteilichen Komitees «Tempo 30 im Quartier Laubisser/Leematten» kämpft sie deshalb für eine Temporeduktion auf den Quartierstrassen. «Das würde die Sicherheit er­höhen und die Lebensqualität steigern», sagt sie.

Damit, dass im Quartier lang­samer gefahren werden soll, sind aber nicht alle einverstanden. Der Quartierverein Im Laubisser lehnt eine solche Temporeduktion ab. «Sollte ein generelles Tempo-30-Limit eingeführt werden, könnte der Bus den Bahn­anschluss an die S 6 nicht mehr ­gewährleisten», sagt Geri Gugger, Kassier des Vereins.

Zudem sei ein sicherer Schulweg für die Kinder nicht durch Verbote gewährleistet. Vielmehr appelliert er an die Eigenverantwortung der Fahrer und die Erziehung der Eltern.

Susanne Riedel, die ebenfalls Mitglied des Quartiervereins ist, lässt das Argument mit dem Anschluss an die S-Bahn aber nicht gelten. «Der Bus muss auf der Strecke drei Haltestellen passieren. Er kann also sowieso nicht mit 50 km/h durchfahren. Mit Tempo 30 würde er höchstens20 Sekunden verlieren», sagt sie.

Ausserdem gebe es auch andere Quartiere mit Tempo 30, in denen der Bus einen Anschluss an den Zug gewährleisten muss. «Dort konnten öffentlich auch Lösungen mit den VBG gefunden werden.» Ausserdem bestehe das Problem, dass der Bus in den Stosszeiten oftmals den Anschluss verpasse, bereits jetzt schon.

Mehr Unterschriften gesammelt als erwartet

Das Komitee stützt seine Forderung auch auf das Gesamtverkehrskonzept der Gemeinde Regensdorf, in dem der Grundsatz steht: «Reine Wohnquartiere sind vom Durchgangsverkehr zu entlasten, und wo sinnvoll, sind Tempo-30-Zonen einzurichten.»

Seit dem Sommer sammelt die dreiköpfige Gruppierung deshalb gemeinsam mit Helfern Unterschriften für sein Anliegen. «Wir haben im Bekanntenkreis nach­gefragt, Unterschriftenbögen in die Briefkästen verteilt und Leute auf der Strasse angesprochen», ­erzählt Riedel. Die zusammen­gekommenen Unterschriften will das Komitee am Montag nun in Form einer Petition an Gemeindepräsident Max Walter übergeben.

Wie viele Unterschriften genau gesammelt wurden, muss Riedel zwar erst noch auszählen, doch sie ist sich sicher, dass es mindestens 250 sind. «Unser Ziel von 200 haben wir somit weit übertroffen», sagt sie erfreut.

Gemeindepräsident Max Walter ist bereits über das Vorhaben des Komitees informiert. «Wir stehen diesem Anliegen grundsätzlich positiv gegenüber», sagt er. Aus diesem Quartier habe die Gemeinde bis jetzt vor allem gegenteilige Forderungen – also kein Tempo 30 – gehört.

Es sei nun also gut, dass auch die andere Seite zu Wort komme. «Ich hoffe, wir können mit beiden Seiten an einen Tisch sitzen und eine Lösung finden, die alle zufriedenstellt.» Die Petition sei nun ein Auslöser, um das Thema weiterzuverfolgen. Auf diesen Strassen fordert die Petition Tempo 30.

(Zürcher Unterländer)