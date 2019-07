Auf der «Hand» wird jeder Zweite geblitzt

Tagelange Sommerhitze hat einen Einfluss auf die Strassen. Je nach Zustand und Beschaffenheit können Asphalt oder Beton bei anhaltender Hitze Schaden nehmen. Davon betroffen ist auch die Dielsdorferstrasse zwischen Buchs und Dielsdorf, bekannt als die «Hand». Der Strassenbelag halte den hohen Temperaturen nicht stand, so schreibt die Gemeinde Buchs auf ihrer Webseite. Der Gemeinderat hat darum am letzten Dienstag entschieden, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 40 Stundenkilometer zu senken; die vorübergehende Vorschrift gilt auf dem Abschnitt zwischen der Dielsdorferstrasse 51 und der Matter Gartenbau AG. Darüber hinaus wird der Strassenbelag zum Abbinden jeweils mit Sand bestreut.

Ein Blitzgewitter Ende Juni

Allerdings: Mehr als die Hälfte der Automobilisten, die über die «Hand» fahren, halten sich trotz klarer Beschilderung jeweils nicht an das neue Tempolimit. Das hat «20 Minuten online» gestern berichtet, unter Berufung auf die Gemeindepolizei von Regensdorf. Bereits vom 26. bis 30. Juni hatte auf besagter Strecke wegen der Hitze Tempo 40 gegolten – und am 29. Juni hatte die Polizei eine entsprechende Geschwindigkeitskontrolle vorgenommen. Das Ergebnis: Von 479 kontrollierten Fahrzeuge waren über 58 Prozent (also 278 Fahrzeuge) zu schnell unterwegs. «Diese Feststellung bestätigt die Notwendigkeit einer solchen Kontrolle, um die Sicherheit im Strassenverkehr zu gewährleisten», liess sich dazu der stellvertretende Dienstchef Michel Reinhart im Bericht zitieren. Selbstverständlich seien auch temporäre Signalisationen unbedingt zu beachten. der Buchser Gemeindeschreiber Urs Tanner verweist dazu ferner auf die Verantwortlichkeit der Gemeinde: «Würden wir diese Massnahme nicht anordnen, so wäre die Gemeinde haftbar bei allfälligen Unfällen.»

Der Beitrag wurde in der Kommentarspalte von «20 Minuten» gestern rege diskutiert. Die grosse Mehrheit der Leser hat dabei wenig Verständnis für die Temporeduktion – und schon gar kein Verständnis für die Geschwindigkeitskontrolle. «Zum Schutz des Strassenbelages ist es natürlich mehr als wichtig dort Kontrollen durchzuführen», schreibt etwa Peter Müller, «Abzocke und mehr nicht!». Peter Signer meint: «Hier sollten nun alle zusammenstehen und dem Staat zeigen das es so nicht geht.» Und der Nutzer mit Namen «abfahre» fragt schliesslich: «Wie machen die das in Ägypten? 48 Grad im Schatten und das Tempo wird nicht halbiert.» Wie lange die aktuelle Temporeduktion in Kraft bleibt, ist offen. Mit den fürs Wochenende prognostizierten Niederschlägen sind voraussichtlich auch tiefere Temperaturen verbunden. Die Lage werde täglich neu beurteilt, schreibt die Gemeinde dazu.