Auf einen Sprung ins Einkaufszentrum

Was in Wien bereits seit über einem Jahr erfolgreich funktioniert, soll sich nun auch im Unterland etablieren: Flip Lab, ein riesiger Trampolin-, Freestyle- und Actionpark, eröffnet im Rümlanger Riedmatt-Center seinen ersten Schweizer Ableger. «Unsere Anlage in Österreich kommt sehr gut an», sagt Astrid Nehls, Presseverantwortliche von Flip Lab. Mit Rümlang habe das Unternehmen nun einen optimalen Standort in der Schweiz gefunden. «Wir möchten nicht nur Leute aus der nächsten Umgebung anziehen, sondern erhoffen uns mit der Nähe zum Flughafen und zu Zürich auch viele Besucher aus der weiteren Umgebung.»

Coaches kontrollierenund leisten Hilfestellung

Das Konzept von Flip Lab ist, dass jedermann, ob Anfänger oder Freestyle-Profi, mitmachen kann. «Beim Hüpfen bekommt man den Kopf frei, setzt Glückshormone frei und man ist nicht am Computer oder Smartphone», erklärt Nehls. Es sei wichtig, der Bevölkerung genügend Möglichkeiten für Bewegung zu bieten. Und genau das macht der Trampolinpark. «Wir bieten grössten Freizeitspass bei jedem Wetter.» Angesprochen sind nicht nur Einzelpersonen, Flip Lab empfiehlt sich auch für Schulklassen, Weihnachtsfeiern oder Geburtstagsfeste. Ausserdem gibt es weder ein Mindest- noch ein Höchstalter. Jedoch muss bei Kindern unter sieben Jahren eine volljährige Begleitperson dabei sein.

Maximal können 120 Personen gleichzeitig hüpfen. Immer vor Ort sind Betreuer, die einerseits schauen, dass die Regeln eingehalten werden und andererseits auf Wunsch Hilfestellung leisten. «Sicherheit wird bei uns gross geschrieben», sagt Nehls.

Verschiedene Nutzungenunter einem Dach

Da die Halle im Einkaufzentrum eingebettet ist, sieht Nehls auch noch eine weitere Möglichkeit zur Nutzung: «Während die Eltern einkaufen, kann das Kind eine halbe oder eine Stunde hüpfen.» So haben die Eltern kein nörgelndes Kind beim Einkaufen und der Nachwuchs kann sich austoben.

Diese Art von Nutzung schwebt auch Minir Nallbani, Betriebsleiter des Riedmatt-Centers, vor. «Vielleicht macht die Mutter den Einkauf oder der Vater Besorgungen im Handwerkermarkt und das Kind tobt sich in der Zwischenzeit auf dem Trampolin aus. Und das alles unter einem Dach.» Er ist sich sicher, dass der Trampolinpark ein grosser Gewinn für das Center ist. Schon das Bodyflying, das bis Ende 2015 auf dem Dach des Riedmatt-Centers untergebracht war, lockte viele Besucher an. Nun hofft Nallbani auf einen erneuten Erfolg mit einer anderen «exotischen» Sportart. «Ich bin überzeugt, dass das Konzept funktioniert», sagt er.

In der Halle gibt es auf 3000 Quadratmetern neben verschiedenen Trampolin-Arten unter anderem auch einen sogenannten Air Bag, also ein grosses Luftkissen, auf das man sich fallen lassen kann. Ebenso hat es ein Feld zum Dodgeball spielen – eine Art Völkerball –, eine Basketball-Trampolin-Zone, einen Ninja-Parkour und Slacklines. Zusätzlich soll ein interaktives Trampolin die Nutzer mit visuellen Reizen zum Hüpfen animieren. Flip Lab plant langfristig im Unterland zu bleiben: «Unsere Geräte sind von sehr hoher Qualität und haben eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren», sagt Nehls.

Gratis-Hüpfenan den Eröffnungstagen

Mit dem Skills Park in Winterthur oder dem BounceLab im Zürcher Oberland gibt es zwar bereits andere Trampolinparks in der weiteren Umgebung, doch Astrid Nehls sagt: «Wir sind grösser und variantenreicher. In dieser Form sind wir der grösste Park der Schweiz.»

Wer das exzessise Hüpfen einmal kostenlos ausprobieren will, hat an den Eröffnungstagen vom 15. bis 18. November die Gelegenheit dazu. Danach bezahlt man für 30 Minuten 16 Franken (Onlinepreis; an der Tageskasse kostet es 18 Franken), für 60 Minuten 26 Franken. «Wer das Hüpfen mal ausprobiert hat, weiss, dass man bereits nach einer Stunde ziemlich ausgepowert ist», sagt Nehls. (Zürcher Unterländer)