Ausgeglichenes Budget

Der Gemeinderat präsentiert ein Budget mit einem Gesamtaufwand von rund 50,7 Millionen Franken (Vorjahr: 48,2 Millionen Franken) und einem Gesamtertrag von über 50,7 Millionen Franken (Vorjahr: 48,2 Millionen Franken). Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von 3700 Franken. Der Steuerfuss bleibt wie 2019 bei 91 Prozent des einfachen Gemeindesteuerertrags.

Den Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr erklärt der Gemeinderat mit höheren Lohnkosten der kantonalen Lehrpersonen, der Pflege- und Spitex-Finanzierung sowie Ergänzungsleistungen zur IV und AHV. Dafür rechnet die Gemeinde auch mit höheren Einnahmen – und zwar aufgrund höherer Einkommenssteuern sowie aufgrund der ZKB-Jubiläumsdividende. In Niederhasli beträgt diese Dividende 286'000 Franken. Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, das Budget zu genehmigen.

Bald kommt der Kindergarten

Weiter steht in Niederhasli der Neubau des Doppelkindergartens im Rossacker an; dazu gehören auch ein Mittagstisch und Tagesstrukturen. Der Kredit, über den die Gemeindeversammlung befinden soll, beläuft sich auf 4,64 Millionen Franken (4,4 Millionen Franken für den Bau sowie 240'000 Franken für die Ausstattung). Falls diesem Kredit zugestimmt wird, will die Gemeinde nicht mehr viel Zeit verlieren: Die neuen Räumlichkeiten müssten schon per Schuljahr 2021/22 bezugsbereit sein. Die Bauarbeiten würden im kommenden Jahr beginnen.