Bannumgang führt von der Autobahn zum Fleischkäse

Ttraditionell gehört zur Berichterstattung über den Bannumgang ein kurzer Wetterbericht: Morgens beim Treffpunkt Hallenbad war es kühl und wolkenverhangen. Es blieb jedoch trocken, um Mittag lockerte sich die Bewölkung, und das Sonnenlicht zeichnete durch Fenster und Spalten in der Bretterwand des Schopfs im Altwi, wo Gottesdienst gefeiert und gespiesen wurde, hübsche Muster auf den Naturboden und die Wände. Gut 80 Teilnehmende hatten den Weg unter die Füsse genommen, fast doppelt soviele waren es mit denen, die sich direkt im Altwi einfanden.

Mit Sonnenenergie gegen Verkehrslärm

Informationen zum Autobahnausbau und einem Solar-Lärmschutz-Projekt auf Gemeindegebiet bei der Baustelle am Nordring waren den Fussgängern in Aussicht gestellt worden (der ZU hat verschiedentlich berichtet). Nach ersten Schritten durch Wald und übers Feld war hoch über der Autobahn der erste Posten erreicht. Beat Hürlimann und Werner Gugolz präsentierten ihr Projekt einer Solarlärmschutzwand, das sie im Sommer 2014 zusammen mit Walter Weber ersonnen hatten. Auf einer Länge von etwa einem Kilometer entlang der Autobahn soll eine begrünte Solarwand mit einer Fläche von circa 10 000 Quadratmetern das Erholungsgebiet im Bereich Chäshalden-Bärenbohl vor dem Getöse der Autobahn schützen.

Das Projekt wird von verschiedenen Seiten ideell und finanziell unterstützt; letztlich soll es sich aus dem Verkauf der Solarenergie finanzieren. Gespräche mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) laufen seit geraumer Zeit; die Initianten hoffen auf eine Bewilligung noch dieses Jahr, um das 4 bis 6-Millionen-Projekt noch 2018 vor Abschluss der Arbeiten an diesem Autobahnabschnitt realisieren zu können.

Gemeinderätin Nadja Giuliani und Tochter lassen sich vom Rümlanger Feuerwehrkommandanten Ruedi Eugster verköstigen.

Der zweite Posten lag im Bereich der Überführung Chäshaldenstrasse direkt an der Autobahn. Die Ausführungen zum Stand des Ausbaus von Erik Frach, Chefbauleiter des zur Diskussion stehenden Bauabschnitts zwischen Gubrist- und Stelzentunnel, hätten den Sinn des Lärmschutz-Projekts entlang der Rümlanger Gemeindegrenze kaum nachrücklicher belegen können: Sie gingen im Getöse des Bettagsverkehrs weitgehend unter. Wesentlichster Punkt: Das Projekt ist stabil und liegt insgesamt im Zeitplan. Frachs «Rümlanger Abschnitt» soll bis Mitte 2019 fertiggestellt sein (Kosten: 320 Millionen Franken), der Gesamtausbau auf sechs Spuren mit dritter Gubrist-Röhre bis 2025 (1,5 Milliarden).

Unbegrenzte Mobilität – Heimat mit Grenzen

Nach all den Zahlen und Fakten um den zu beruhigenden Verkehr und seinen Lärm gings die letzten paar 100 Meter dem Altwi und der Bettagsbesinnung und -geselligkeit entgegen. Thomas Hardegger begrüsste die versammelten Gäste mit Gedanken zum Preis der unbegrenzt wachsenden Mobilität bis zum Wert von Besinnung, Ruhe und Freizeit. Den beiden Pfarrherren Volker Schnitzler, reformiert, und Bruno Rüttimann, katholisch, gelang sodann der ökumenische Brückenschlag zum Bettagsthema Heimat: Findet man sie in der Liebe oder im Glauben, sie will gepflegt, gelebt und geteilt sein.

Geteilt wurde auch die anschliessende Geselligkeit. Die Gemeinde lud zum Essen ein, die Feuerwehr schöpfte Kartoffelsalat und Fleischkäse, der Musikverein sorgte unter Leitung von Roland Schiesser für den guten Ton. Silvia und Peter Meier vom Weiler Altwi hatten dafür ihren Schopf geräumt und Thomas Hardegger machte sich keine Gedanken zu diesem letzten Bannumgang als Gemeindepräsident und all den anderen Letzten, die nun auf ihn zukommen. «Ich bin noch im Amt bis Juni 2018, und bis dahin wollen wir noch einige Projekte abschliessen, etwa die neue Gemeindeordnung.» Dies werde nicht sein letzter Bannumgang gewesen sein. «Aber in Zukunft kann ich auch wieder hinterherspazieren und mich informieren lassen.» (Zürichsee-Zeitung)