Bauarbeiten dauern an

Seit dem 9. Juli erneuert das kantonale Tiefbauamt die Regensdorferstrasse in Mettmenhasli vom Ortseingang bis zum Kreisel Rümlangerstrasse/Seestrasse.

Die Baudirektion ging davon aus, dass die Arbeiten bis im Dezember 2018 abgeschlossen sein werden. Aufgrund der längeren Bauzeit beim Einbau des Kreisels und bei der Erneuerung der Werkleitungen verzögert sich die Inbetriebnahme aber bis in den Frühling, wie das Tiefbauamt nun mitteilt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April 2019. Am 21. Dezember werden die Bauarbeiten bis voraussichtlich am 14. Januar witterungsabhängig eingestellt und alle Verkehrs­beschränkungen aufgehoben.

Erreichbarkeit der Liegenschaften gewährleistet

Mit der Wiederaufnahme der Arbeiten wird der Verkehr wieder wie bis anhin in Richtung Niederhasli mit einem Einbahnregime einspurig durch die Baustelle ­geführt. Der Verkehr Richtung Regensdorf wird über Oberhasli umgeleitet. Zwischen dem Kreisel und der Mettmenhaslistrasse kann die Regensdorferstrasse ­jedoch in beiden Richtungen befahren werden. Die Erreichbarkeit der Liegenschaften innerhalb der Baustelle ist bis auf kurzzeitige Behinderungen ge­währ­leistet. Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss die Ortsdurchfahrt Mettmenhasli aus Gründen der Qualität und der Arbeitssicherheit komplett gesperrt werden. (red)