Blutige Ballade gewinnt im kreativen Kampf der Worte

Wer sagt, die Jugend von heute hätte keine Phantasie, liegt scheinbar falsch: Denn was die sechs jungen Damen und der einzige junge männliche Herausforderer den rund vierzig Besucherinnen und Besucher am Samstag im Bistro Philosoph vortrugen, ging teils ganz schön in die literarische Tiefe. Organisiert wurde der Abend unter anderem vom Verein «Solarplexus». Pierre Lippuner von Solarplexus und Mit-Organisatorin Rhea Seleger sehen im Umstand, dass mehr Frauen am Start waren als Männer, nichts Aussergewöhnliches. «Es lässt sich kein Muster ablesen. Vielleicht liegt es am Jahrgang und nächstes Mal haben wir wieder mehr männliche Bewerber», erklärte Rhea Seleger, die selber Schauspielerin und Slam Poetin ist.

Schulalltag in Textform

Slam Poetry ist ein Wettbewerb bei dem der Spass an erster Stelle steht. Die Regeln sind wie folgt: Vorgetragen werden nur eigene Texte. Der Auftritt dauert maximal sechs Minuten. Zudem dürfen keine Requisiten und keine Verkleidungen verwendet werden. Im Stil und in der Themenauswahl sind die Autoren aber absolut frei- so auch in Dielsdorf.

Wiederum wurden sehr unterschiedliche Themen angegangen. Vorzugsweise aber wiederspiegelten die Texte die Schule und den Alltag der jungen Künstler. Die 16-jährige Sina Laumann machte den Anfang, Sie trug ihre Geschichte über die Wildnis, die sich ihren Weg in eine Bibliothek mit Brachialgewalt bannt, temporeich und gut formuliert vor. Sie bekam von der Jury, die bei dieser Art von Wettbewerb immer aus dem Publikum besteht, eine Höchstnote. «Die Idee zur Wildnis, die quasi zurückschlägt, hatte ich, als wir mit der Schule eine entsprechende Ausstellung besuchten. Dann war der Text innerhalb einer Stunde geschrieben», erzählt die Schülerin leichthin.

An der gleichen Ausstellung war auch Sina Laumanns Schulkollege Basil Frei. Er fand die an der Ausstellung gezeigten Videos teilweise «verstörend». Die Kurzfilme inspirierten den jungen Mann aber zu seinen beiden Balladen, die er vortrug

Tiefgründiger Vortrag

Die bildhafte Beschreibung und frei vorgetragene Ballade des blutigen Todes eines Rehs war der erste Text, mit dem es Frei ins Finale schaffte. Sein zweiter Vortrag über die Massentierhaltung war ebenso tiefgründig. Dies sicherte ihm den Sieg an diesem Abend. Er sei sonst aber wirklich ein humorvoller und freundlicher Mensch, betonte der junge Mann lachend, auf seine beiden düsteren Geschichten angesprochen. Basil Frei wird nun an die zweite Vorrunde in Wetzikon eingeladen und vielleicht auch an die kantonale Meisterschaft, die im Februar in Zürich stattfinden wird.

Stark im Inhalt waren alle gehörten Texte an diesem Abend. Das Publikum als Jury – zeigte sich denn auch freundlich und honorierte das Gehörte mit wohlwollenden Noten für alle Künstler. Ganz im Sinn einer weiteren Regel. «Respect the poet».

(Zürcher Unterländer)