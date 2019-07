Böllerschüsse über dem Wehntal werben fürs Waldfest

Das Donnerwetter machte dem Knabenverein Niederweningen am Samstagabend keine Konkurrenz. Pünktlich um 20 Uhr knallte es nur aus dessen sechs Mörsern und der einen Kanone. Dies erinnerte das Wehntal daran, dass das Waldfest gerade in vollem Gange war. Aufgrund des nassen Grases brauchte es aber zwei Anläufe, bis die Zündschnur der Standmörser brennen wollte und traditionsgemäss sieben Salven nacheinander durch das Tal donnerten.

Seit Jahren veranstaltet der Knabenverein Niederweningen in der Sandhöli Niederweningen ein Waldfest, am letzten Freitagabend mit einem DJ im Festzelt und tags darauf zusätzlich im Schützenhaus mit dem Alleinunterhalter Charly Bauer.

Der Knabenverein lässt es knallen

Den Verein gibt es seit 1890 und Mitglied werden können nur Männer, die ledig und über 18 Jahre alt sind. Über Nachwuchsprobleme muss sich die Gruppe aber keine Gedanken machen. «Wir konnten an der letzten GV gleich sechs junge Männer um die 20 aus dem Wehntal aufnehmen», freut sich Kevin Mülli, Präsident des Vereins.

Eines von 30 Mitgliedern ist der 18-jährige Nicolas Mota Santana. Er helfe gerne mit, Feste zu organisieren, und finde es spannend, in einer Gruppe mitzuarbeiten. Mota Santana, der an diesem Abend, wie übrigens alle Vereinsmitglieder, im Service anpackt, liebt aber nicht nur die Geselligkeit. «Uns kann man buchen. Wir gehen mit unseren Mörsern und Kanonen an manches Hochzeitsfest und lassen es knallen. Wir sind mit unserem Traktor einmal sogar schon bis ins Berner Oberland gefahren.» Dieses Jahr waren sie auch am Neerifäscht und am Traktorentreff mit ihren Böllern dabei.

Polterabend am Waldfest

An diesem Abend sind sie zu elft daran, etwas oberhalb des Schützenhauses die Mörser und die Kanone mit Böllerpulver und Sand zu stopfen – Ohren zuhalten ist ein Muss, wenns knallt. Das können die weidenden Kühe nicht, sie schauen nur verdutzt in Richtung des Rauches. Kevin Mülli weiss um das Dilemma von Tradition und Böllerlärm. «Es wird immer schwieriger, eine Bewilligung für das Schiessen zu bekommen. Wir müssen genau angeben, wie viele Schüsse wir wann abfeuern.» Dies vor allem aus Rücksicht auf die Pferde- und Hundehalter sowie Bauern.

Währendem die Junggesellen mit der feuchten Zündschnur kämpfen, läuft der Betrieb im Schützenhaus auf Hochtouren. Es ist ein gemütliches, familiäres Fest. Die Würste und Schnitzel finden reissenden Absatz. Ein besonderer Abend ist es für Sabrina Pini. Sie ist mit sieben Freundinnen hier, aber nicht, um sich einen Junggesellen zu angeln, sondern um ihren Polterabend zu feiern. «Sonst arbeite ich am Waldfest hinter der Theke, heute darf ich als ‹Sonderaufgabe› im Service mithelfen», erzählt die glückliche Braut. Da sie auswärts heiratet, wird sie zu ihrer Hochzeit keine Böllerschüsse bekommen. Besser ergeht es scheidenden Mitgliedern des Knabenvereins. Traditionsgemäss werden sie am Hochzeitstag mit sieben Schüssen in den siebten Himmel geschossen.