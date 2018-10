Brunnenmeister macht aus dem Neben- ein Ferienjob

Im letzten Jahr verbrauchte jede in Boppelsen lebende Person durchschnittlich 260 Liter Wasser pro Tag, inklusive Gewerbe und Landwirtschaft. Dass die Menschen stets einwandfreies Trinkwasser beziehen können, dafür ist der Brunnenmeister zuständig. Vierzig Jahre lang verantwortete der gebürtige Bopplisser Hans Schmid das Amt mit grossem Engagement.

Gesucht wurde zuverlässiger, selbständiger Mann

Angefragt wurde er damals vom Gemeinderat, der einen zuverlässigen, selbständigen Mann suchte, der zudem über handwerkliches Geschick verfügte und bereit war Pikettdienst zu leisten. In Hans Schmid fand er die geeignete Person. Schmids Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass im Reservoir jederzeit genug Wasser für den Hausgebrauch, das Gewerbe und Löschwasser für die Feuerwehr vorhanden war.

Wie hat sich die Arbeit des Brunnenmeisters in den vier Jahrzehnten verändert? «Was früher Handarbeit war und auf Papier festgehalten wurde, veränderte sich komplett, als vor 13 Jahren der Computer auch in der Wasserversorgung Einzug hielt», erinnert sich Schmid. Die neue Arbeitsweise erleichterte die Arbeit des Brunnenmeisters spürbar. «Mit dem Computer hatte ich jederzeit Zugriff und Einsicht in das gesamte Wassersystem», erzählt Schmid. «Ich sah auf dem elektronischen Schema wie die Wasserpumpen arbeiten, ob alle Ventile funktionieren und die Daten musste ich nicht mehr von Hand eintragen.»

«Ausser dass ich mitten in der Nacht ausrücken musste, wenn ich Pikettdienst hatte, gingen die Jahre ohne nennenswerte Vorfälle ins Land.»Hans Schmid

Die Zunahme der Anzahl Gemüsebauern in seinem Gebiet, veränderte den Bedarf an Wasser stark. «Ich sorgte dafür, dass jedes Bedürfnis zu Genüge abgedeckt war.» Hinzu kamen Vorschriften und die Qualitätssicherung, welche dem Lebensmittelgesetz unterstellt ist. Dankbar blickt der ehemalige Brunnenmeister zurück: «Ausser dass ich mitten in der Nacht ausrücken musste, wenn ich Pikettdienst hatte, gingen die Jahre ohne nennenswerte Vorfälle ins Land.»

Familie, Beruf und Nebenamt unter einem Hut

Der gelernte Automechaniker erwies sich auch im Beruf als treue Seele. «Knapp dreissig Jahre war ich bei der Swissair in verschiedenen Abteilungen tätig. Die Arbeit war interessant und abwechslungsreich», erzählt der dreifache Familienvater. Die Söhne durften Eishockey spielen, Vater Schmid chauffierte sie an Trainings und zu Turnieren, die jüngste Tochter entschied sich für die Musik und nahm Klavierstunden. Er selber besucht heute noch gerne Hockeymatches des EHC Kloten und Bülach. Regelmässig schraubt er an Oldtimer-Fahrzeugen um sie wieder fahrtüchtig zu machen.

Vor über dreissig Jahren zog Familie Schmid weg von Boppelsen, Hans Schmid und seine Frau leben seit 10 Jahren in Dällikon. Die Verbindung zum Dörfchen am Südhang der Lägeren blieb eng, fast jeder Boplisser kennt ihn. «Den Kontakt zu den Menschen schätze ich sehr und ich bin immer noch einer von ihnen», sagt Schmid.

Vor vier Jahren stellte die Gemeinde Boppelsen einen Werkmitarbeiter ein, zu dessen Aufgaben nun der Unterhalt des Wassersystems gehört. Schmid stand seinem Nachfolger Christian Bräm mit Rat und Tag zur Seite und vertritt ihn in den Ferien. Noch heute ist seine Handynummer im Büro deponiert.

Wenn sich die Brunnenmeister aus der Umgebung einmal im Jahr zum Austausch treffen, ist Hans Schmid auch dabei. «Der technische Fortschritt hält an, und die weitere Entwicklung interessiert mich», sagt er. Im Gegenzug profitieren die jungen Kollegen von seiner enormen Erfahrung.

«Eigentlich ist das Trinkwasser aus dem Hahnen zu günstig», meint der Wasserfachmann. «Hinter dem Naturprodukt steckt viel Aufwand um aus Abwasser sauberes Wasser zu machen. Es war stets ein kostbares Gut und wird in Zukunft wohl noch kostbarer werden», ist Schmid überzeugt. (Zürcher Unterländer)