Buchs und Dielsdorf fordern zeitlich begrenztes Fahrverbot

An einem frühen Morgen anfangs Juli haben sich Vertreter des Amts für Verkehr (AFV) sowie der Gemeinden Buchs und Dielsdorf beim Werkhof in Buchs getroffen. Auf diese Weise konnten sich die Vertreter des AFV vor Ort ein Bild von der Verkehrssituation auf der Landstrasse machen, die vielen als «Hand» bekannt ist. «Das Gespräch war konstruktiv, lösungsorientiert und geprägt von gegenseitigem Verständnis», schreibt die Gemeinde Buchs in einer Medienmitteilung über dieses Treffen.

Die Erkenntnisse des AFV wiederum beschreibt der Kommunikationsbeauftragte Markus Gerber wie folgt: «Auf der teilweise engen und durch Wohnquartiere führenden Strasse hat es ein hohes Verkehrsaufkommen und der Durchgangsverkehr benutzt die Strasse als Ausweichsroute. Das Anliegen von Buchs und Dielsdorf ist nachvollziehbar.»

Mit diesem «Anliegen» ist die Sperrung der Buchser- und Dielsdorferstrasse gemeint. Die beiden direkt betroffenen Gemeinden verfolgen dieses Ziel seit Jahren. Kurzfristig soll nun zumindest eine Teilsperrung für Entlastung sorgen: Noch dieses Jahr werden die beiden Dörfer bei der Kantonspolizei als Bewilligungsinstanz ein Nacht-, Wochenends- und Feiertagsfahrverbot beantragen.

Amt für Verkehr: «Es spricht nichts dagegen»

Seitens des AFV gibt es keine Einwände gegen diese Absicht. Zwar sei eine Vollsperrung zu den Hauptverkehrzeiten nicht möglich, da das umliegende übergeordnete Strassennetz den Mehrverkehr nicht aufnehmen könne. «Hingegen spricht aus Kantonssicht nichts gegen eine Sperrung ausserhalb der Hauptverkehrszeiten», sagt Markus Gerber. Allerdings liege die Zuständigkeit dafür nicht beim Amt für Verkehr.

Umliegende Strassen durch Testsperrung verstopft

Durch das Fahrverbot auf der «Hand» erhoffen sich die beiden Dörfer eine Entlastung der Wohnquartiere und die Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf das dafür vorgesehene kantonale Verkehrsnetz. Doch genau hier hat der Kanton grosse Zweifel. Denn die Testsperrung der «Hand», die Ende 2016 während zweier Monate durchgeführt wurde, sorgte für verstopfte Strassen. Es zeigte sich, dass vor allem während der Abendspitzen eine Überlastung des umliegenden Strassennetzes – insbesondere des Adliker Kreuzes – resultierte. Die Folge daraus waren teils beträchtliche Staus und auch Verspätungen der Linienbusse. Nach der Auswertung dieser Testsperrung verkündete der Kanton deshalb im letzten Dezember, eine Sperrung der Strasse komme nicht mehr in Frage.

Nicht einverstanden mit dieser Haltung zeigten sich die betroffenen Gemeinden Buchs und Dielsdorf. Im April wandten sie sich deshalb in einem Schreiben an das AFV. Sie baten um aktive Unterstützung bei ihrer Forderung nach einem zeitlich begrenzten Fahrverbot. «Diese Teilsperrung wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung», sagt der Buchser Gemeindepräsident Thomas Vacchelli. Das langfristige Ziel sei aber die stufenweise Erweiterung zur Vollsperrung.

Nordumfahrung soll Entlastung bringen

Zum langfristigen Ziel des AFV sagt Markus Gerber: «Der Durchgangsverkehr soll auf dem dafür vorgesehenen übergeordneten Strassennetz abgewickelt werden.» Die wichtigste Massnahme, um den Verkehr erfolgreich zu verlagern, sei im Bau – die Nordumfahrung. «Dadurch erhoffen wir uns eine Entlastung der Achse Otelfingen-Regensdorf und somit auch eine Entlastung des Adliker Kreuzes», sagt Gerber. Dadurch vergrössere sich der Handlungsspielraum bezüglich der «Hand».

Geht es nach den beiden Gemeinden ist das Nacht-, Wochenends- und Feiertagsfahrverbot schon bald Realität. Ziel ist eine Umsetzung noch in diesem Jahr. «Ich bin zuversichtlich, dass wir damit eine Reduktion des Verkehrslärms und somit eine Verbesserung für die Bevölkerung der beiden Dörfer erreichen können», sagt Vacchelli. (Zürcher Unterländer)