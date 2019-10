Budget 2020 mit höheren Steuern

Im Budget 2020 rechnet der Otelfinger Gemeinderat mit einem Minus von 770000 Franken bei voraussichtlichen Einnahmen von 14,9 Millionen und Ausgaben von 15,7 Millionen Franken. Das Budget beinhaltet eine Steuerfusserhöhung um 5 Prozentpunkte auf neu 90 Prozent.

Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, bleibt der Gesamtaufwand dank knapper Budgetierung in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Auf der Ertragsseite zeichne sich lediglich eine geringe Verbesserung ab. «Ohne Massnahmen fehlt 2020 sowie in den Folgejahren rund 1 Million, um den Steuerhaushalt ausgeglichen gestalten zu können», heisst es in der Mitteilung. Die Finanzsituation werde sich in den nächsten Jahren kaum deutlich verbessern. Eine Steuerfusserhöhung von 5 Prozentpunkte bringt Otelfingen Mehreinnahmen aus Steuern und Finanzausgleich von rund 500000 Franken pro Jahr.