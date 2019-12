Busunfall fordert drei Verletzte

Ein Linienbus fuhr gegen 15.00 Uhr von Adlikon in Richtung Regensdorf Zentrum. Bei der Bushaltestelle „Leematten“ habe der 64-jährige Chauffeur angehalten, um drei Passagiere aussteigen zu lassen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Beim anschliessenden Wendemanöver geriet das Fahrzeug aus zurzeit noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab und prallte in die Fassade eines Mehrfamilienhauses.

Bei der Kollision zogen sich der Chauffeur und zwei 74-jährigen Passagiere leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Die beiden Passagiere wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Spital gebracht. Am Bus entstand erheblicher Sachschaden.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen zwei Rettungsfahrzeuge des Limmattalspitals, die Kommunalpolizei sowie die Feuerwehr Regensdorf im Einsatz. (red)