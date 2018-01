Camping mit Schlaghose und Turbulenzen

Spielplan

Der Dramatische Verein Stadel zeigt das Stück im Neuwis-Huus an der Hinterdorfstrasse 55. Premiere­ ist am 13. Januar um 19 Uhr. Weitere Aufführungen finden statt am 19., 20., 26., 27. und 28. Januar sowie am 2., 3., 9. und 10. Februar, jeweils um 20 Uhr. Am 13. Januar (Vorpremiere) und am 28. Januar gibt es eine zusätzliche Vorstellung um 14 Uhr.dsh

Informationen und Tickets unter www.theaterstadel.ch