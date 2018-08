Compa sprintet schneller als Usain Bolt

Diesen 40. Geburtstag des Hundesportvereins Riedthof dürften einige Hundehalter nicht so schnell vergessen. Die Organisatoren luden aus diesem Anlass auf ihrem Trainingsplatz bei der Sportanlage Wisacher zu einem Plauschrennen ein. Und hier sorgte am vergangenen Samstag so mancher Hund für eine sportliche Überraschung. Die Aufgabe schien relativ einfach: Auf einer 80 Meter langen Strecke entfernte sich jeweils das Herrchen oder Frauchen vom eigenen Hund, während eine Hilfsperson den Vierbeiner im Startgelände festhielt.

Schneller als Sprintstar Usain Bolt

Da gab es Hundebesitzer, die ihren Vierbeinern ein stilles «Bleib»-Kommando erteilten, aber auch solche, die den Hund mit möglichst lauter Stimme und viel Gestik aufzuladen versuchten. Sobald die Rennstrecke frei war, spurteten die Hunde auf das Rufen ihrer Halter hin los.

Den Streckenrekord des Plauschrennens und somit den ersten Platz in der Kategorie «grosse Hunde» sicherte sich der bald vierjährige Compa von Besitzerin Gaby Amsler. Mit sage und schreibe 6,49 Sekunden auf 80 Meter blieb diese Zeit kategorienübergreifend ungeschlagen. Zum Vergleich: Der achtfache Olympiasieger Usain Bolt passierte bei seinem Weltrekord 2009 in Berlin die 80 Meter-Marke nach 7,92 Sekunden.

In der Kategorie «mittelgrosse Hunde» belegte Hundesportvereinsmitglied Werner Metz beziehungsweise seine eineinhalb Jahre alte Labradorhündin Rey den 6. Platz. «Ich habe nicht geübt und bin nun umso überraschter, dass wir so gut abgeschnitten haben», sagte Metz, der zuvor den Plauschposten mit dem Büchsenwerfen absolviert hatte. Jeden Dienstagabend besucht er mit der lebendigen Reya den Kurs Familienhunde, in dem diese ihre Energie «abladen» könne.

Während der Rennen verkauften entlang einer «Flaniermeile» verschiedene Anbieter Hundeaccesoires. «Ohne die zahlreichen Helferinnen und Helfer wäre dieses Jubiläumsfest und unser interessante Jahresangebot nicht denkbar», sagt Vereinspräsidentin Karin Lomartire.

Einziger Hundesportverein im Furttal

Der Name Riedthof stammt noch aus der Gründerzeit, weil das Klubhaus damals am Riedthof gelegen war. Dieses Gebiet wurde jedoch 2002 in ein Naherholungsgebiet umgezont, worauf der Verein zwei Jahre lang heimatlos war. Erst 2004 wurde in Regensdorf beim Sportplatz Wisacher ein neuer Übungsplatz gefunden, der seit kurzem mit vier statt bloss zwei Leuchtscheinwerfen ausgerüstet ist, wie die Präsidentin sagte.

Der Hundesportverein Riedthof ist weiterhin der einzige Ort im Furttal, an dem Hunden und ihren Haltern eine Trainingsmöglichkeit geboten werden kann. Laut Statuten betrachtet sich der Verein als Förderer der Freude im Umgang zwischen dem Menschen und «seinem besten Freund». Dabei sind Interessierte aller Jahrgänge mit Hunden sämtlicher Rassen oder Mischlingen willkommen.

(Zürcher Unterländer)